„Adam & Ida“ in der ARD : „Hitler hat verloren“, sagt sie

„Egal, wie sehr sie uns töten wollten“, sagt Ida Paluch am Ende dieser bewegenden Dokumentation trotzig, „wir bleiben am Leben.“ Auf zwei Sätze läuft dieser Film hinaus: „Wir sind die Sieger.“ Und: „Hitler hat verloren.“ In den Augen Adams, Idas Zwillingsbruder, nach dem sie fast ein Leben lang gesucht hat, schimmert es dabei vor Glück und Traurigkeit.

Mit drei Jahren kam er ins KZ

Eine berührte Zustimmung zu den Worten der eloquenteren Schwester scheint da zu sein, aber doch auch eine Skepsis, ob man das alles einen Sieg nennen kann. Fünf Jahrzehnte lang hatte er schließlich das unbestimmte Gefühl, ihm fehle eine Hälfte. An eine Zwillingsschwester konnte er sich aber nicht erinnern. Mit drei Jahren wurden die beiden auseinandergerissen, Adam kam in das Konzentrationslager Majdanek, das er wohl nur überlebte, weil an ihm medizinische Experimente durchgeführt wurden und die Gestapo bei der Räumung glaubte, der Junge sterbe ohnehin in der Latrine, in die man ihn geworfen hatte.

Doch auch Ida ist nicht naiv. Sie hat erfahren, wie fragil jedes Lebensglück ist. „Es kann wieder passieren“, sagt sie, „es kann auch Ihnen passieren.“ Außerdem hat sie zwar ihren Bruder gefunden, aber nicht die zehn Jahre ältere Schwester; eine weitere Wunde, die nicht heilt. Die tragische Geschichte der Paluch-Zwillinge ist aufsehenerregend, so sehr, dass sie 1995, als die beiden einander gefunden haben, breit in den Medien rezipiert wurde. Als modernes Märchen. Aber es ist eben auch eine Geschichte, in der sich das zwanzigste Jahrhundert spiegelt: die Gräuel, die Entmenschlichung der deutschen Soldateska, die jahrzehntelangen Folgen für die Überlebenden, die kleinen Hoffnungsmomente, der Schrecken vor dem Vergessen.

Im Wechsel erzählen die Geschwister ihre Geschichte, die immer wieder durch expressionistische Zeichnungen illustriert wird, was gut passt, weil die Erinnerung ähnlich schlaglichtartig funktioniert. Es beginnt maximal schrecklich. Die junge Mutter Esther Paluch, der die deutschen Soldaten im Ghetto Sosnowiec 1941 ihre drei Kinder wegnehmen wollten – der Vater hatte sich zur polnischen Armee gemeldet –, sprang vor den Augen der Kinder in den Tod.

Während Adam mit drei Jahren im KZ landete, wurde Ida über den Stacheldraht gehievt und von einer polnischen Familie illegal aufgenommen. Man erzog sie unter dem Namen Irena als Christin und behandelte sie liebevoll. Es geht zu Herzen, wie Ida Paluch schildert, dass sie hier zur Antisemitin wurde, die sich angesichts der Bluttrinker-Propaganda vor den Juden fürchtete. Als ihr Vater sie nach dem Krieg abholte, zerkratzte sie ihm und sich das Gesicht. „Schade, dass Hitler nicht alle Juden umgebracht hat“, habe sie gerufen. „Mein Vater weinte.“

Der Vater glaubte, die Kinder seien tot

Minimal nähern sich Vater und Tochter wieder an, zugleich ist da ein erneuter Mutterverlust. Ein finsteres Schicksal erwartete Adam nach dem Krieg. Er wurde ebenfalls von einer christlichen polnischen Familie adoptiert, sei aber nie geliebt worden, sondern habe pausenlos arbeiten müssen. Als Beschnittener gehänselt, wusste er, dass er nicht dazugehörte. Der Vater hatte indes mit der Vergangenheit abgeschlossen. Er glaubte, die beiden anderen Kinder und seine Frau seien „in den Öfen“ gelandet. Er heiratete wieder. Ida begann mit einer langen Suche nach ihren Geschwistern, die sie in Israel, wo sie heiratete, und ab 1963 in Chicago fortsetzte. Auch Adam suchte intensiv, kannte aber nicht mal seinen Namen. Schließlich erzählte er seine Geschichte einer Zeitung, die Ida in die Hände fiel. So kam es am 28. April 1995 zur emotionalen Wiedervereinigung am Flughafen von Warschau, mit der die unter Mitarbeit von Tilman Müller entstandene Produktion von Jan Tenhaven („Herbstgold“, 2010) einsetzt.

Der Film, der also lange nach dieser Suche entstand, wirkt distanzierter als die inhaltlich verwandte, starke Dokumentation „Aidas Geheimnisse“ (2016), in der zwei als Kinder getrennte Brüder sich (und ihre Mutter) nach langer Zeit wiederfinden. Dieser von einem Neffen der Betroffenen realisierte Film entwickelte sich zu einem Krimi über „Displaced Persons“ und eiserne Familientabus.

„Adam & Ida“, sehr ruhig arrangiert, hat einen anderen Fokus, wie der ursprüngliche Untertitel „Fast ein Märchen“ deutlich macht. Es handelt sich um eine Vermessung dieses fatalen Wortes „fast“. Für die Zwillinge, denen das Urvertrauen in die Mitmenschen genommen wurde, gilt es anzuerkennen, dass ihre Geschichte, anders als die Zeitungsartikel von 1995 suggerieren, kein „Happy End“ kennt, dass sie Versehrte bleiben. Nicht nur Idas Ehe scheiterte, sie überredete Adam auch, zu ihr nach Amerika zu ziehen – und seine eigene Familie zurückzulassen. Adam baute ein Haus, fand eine neue Frau, sagt, er sei „zufrieden“, bleibt aber allem Amerikanischen fern, wie Ida klagt.

Die Entwurzelten halten sich aneinander fest, eine Rettung durchaus. Die Bilder gegen Ende des Films werden im Fernsehfilmsinne märchenhafter, zeigen vertraute heimische Szenen. Doch die Traurigkeit in den Blicken steht dem entgegen. Die lebenslange Suche Adams „nach dem, der ich bin“, scheint noch nicht abgeschlossen. Ida wiederum hat nur ihn. Das „fast“ der Rettung wirkt geradezu greifbar. Dann, nach dem letzten Tanz, steht da weiß auf schwarzem Grund: „In Gedenken an Adam Paluch 1939 – 2022“. Nun hat Ida auch ihren Bruder verloren.

Adam & Ida läuft um 23.50 Uhr im Ersten. Als sehenswerte Langfassung in der Mediathek.