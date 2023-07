Aktualisiert am

Vermeintlich gesund: zwei Mädchen im Solebad in der ehemaligen Kinderheilanstalt Bad Sassendorf Bild: WDR/Graph. Kunstverlag H. Dülber

Eine Kur machen – klingt das nicht wunderbar? Sechs Wochen in einem großen eleganten Haus verbringen (zum Beispiel auf Sylt), frische Seeluft schnuppern, sich erholen von den Strapazen des Lebens. Diesen Luxus gönnte die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert Millionen von Kindern. Kindern, von denen es hieß, sie seien „milieugeschädigt“, zu blass, zu dünn. Und die deshalb unter Obhut des Staates in Kurheimen auf dem Land wieder zu Kräften kommen sollten.

Geschlagen und missbraucht

Das Gegenteil war der Fall. Viele von ihnen kehrten von ihrem Aufenthalt schwer traumatisiert zurück. Denn in den Heimen, die oftmals unter Obhut der Kirche standen, wurden sie geschlagen und missbraucht. Von diesen Kindern, den Opfern, erzählt der WDR-Dokumentarfilm „Verschickungskinder – Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren“ der Filmemacherin Lena Gilhaus.

Gilhaus beschäftigt das Thema schon seit einigen Jahren. Damals erfuhr sie, was ihr Vater und ihre Tante mit neun und sechs Jahren während einer dieser „Kuren“ auf Sylt erlebt hatten und begann zu recherchieren. 2017 drehte sie die Radioreportage „Albtraum Kinderkur“ und fünf Jahre später die Fortsetzung „Trauma Kinderverschickung – Das lange Schweigen der Politik“, die die fehlende Aufmerksamkeit für das Thema in den Blick nahm. Am Donnerstag erscheint ihr Buch „Verschickungskinder. Eine verdrängte Geschichte“ bei Kiepenheuer & Witsch (314 Seiten, gebunden, 24 Euro).

Nun also die Fernsehreportage, die Zweierlei zeigt: Wie viel Aufarbeitung noch nötig ist und dass es dafür offenbar den Druck der Öffentlichkeit, hier in Gestalt einer Reporterin wie Gilhaus, braucht. Denn von allein setzen sich In­stitutionen, wie etwa die Thuiner Franziskanerinnen, unter deren Aufsicht viele Kinder misshandelt wurden, ungern mit ihrer Vergangenheit auseinander. Dementsprechend sind viele Täterinnen und Täter inzwischen tot, viele Verbrechen verjährt. Die Opfer hingegen hatten keinerlei Unterstützung, das Erlebte zu verarbeiten. „Ich hab gedacht“, sagt eine von ihnen in der Doku, „ich wäre die Einzige auf der Welt.“

Der Film schildert die Geschichte der Kinderverschickung, deren Idee nicht, wie oft angenommen, auf einer Nazi-Ideologie beruht, sondern viel älter ist. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Ost- und Westdeutschland jährlich Hunderttausende Kinder aufs Land gebracht. Auf historischen Filmaufnahmen erzählt der Sprecher von deprimierten Stadtkindern, die sich endlich erholen dürfen.

Mit einem Stock an den Genitalien verletzt

Der größte Teil der Dokumentation ist den Opfern gewidmet. Sich ihre Geschichten anzuhören, ist nicht leicht: Kinder werden zum Essen gezwungen, bis sie sich erbrechen. Ein kleines Mädchen wird kopfüber in eiskaltes Wasser getaucht und anschließend mit einem Stock an den Genitalien verletzt – weil sie ins Bett gemacht hatte. Andere werden von männlichen Aufsichtspersonen sexuell miss­braucht oder müssen zuhören, wie ältere Zimmerkameraden im Nachbarbett masturbieren. Einige Kinder sterben gar aus verletzter Aufsichtspflicht. Ein Junge ertrinkt im Meer, andere werden bei Krankheiten nicht ausreichend behandelt. Wer sich ansteckt, wird isoliert. Briefe werden zensiert, die Eltern erfahren von nichts. Eine Frau erzählt, wie sie als kleines fröhliches Mädchen in die Kur fuhr und gebrochen zurückkam. Sie habe „kein Vertrauen mehr in das Leben, in die Menschen“ gehabt. Wen wundert das?

Diese Frau wendet sich 2011 an die DAK, den Träger der Kureinrichtung. Doch die Krankenkasse leugnet noch 2020, dass Gewalt stattgefunden habe, obwohl das Opfer Gelder über den Fonds für sexuellen Missbrauch bekommt. Erst als Gilhaus die DAK mit den Vorwürfen konfrontiert, lenkt diese ein. So ist es oft. Auch bei den Franziskanerinnen findet die Aufarbeitung erst dann statt, als es eigentlich längst zu spät ist. Noch in Gilhaus Radiobeitrag hatte die Generaloberin Schwester Marie Cordis Reiker behauptet, „einen sexuellen Missbrauch hat es nicht gegeben“. Damit tue man den Kurheimen insgesamt unrecht. Diese Ansicht hat sie nun, nachdem sich immer mehr Opfer gemeldet haben, revidiert, sogar Anzeige gegen einen ehemaligen Erzieher erstattet. Eine Nonne kann bezeugen, wie die damalige Kurheimleiterin Schwester Burkade Kinder verprügelte. Heute sagt sie: „Ich denke, man hätte es ernster nehmen sollen.“ Die Vorwürfe waren dem Orden seit 2010 offiziell bekannt, Konsequenzen gab es trotzdem nicht. Die Heimleiterin starb 2021, ohne je zur Rechenschaft gezogen worden zu sein.

Das einzig Hoffnungsfrohe an diesem Film ist die Tatsache, dass die Opfer sich miteinander austauschen können. Ob es eine Wiedergutmachung oder Entschädigung geben wird, ist fraglich. Doch zumindest wissen sie nun, dass es auch andere gibt, die das Gleiche erlebt haben. Dass sie nicht die Einzigen auf der Welt sind. Doch das ist immer noch ein sehr schwacher Trost.

Verschickungskinder läuft an diesem Montag um 23 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek.