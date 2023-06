Jahr für Jahr landen in Deutschland Zehntausende im Gefängnis, obwohl sie nie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Als 2002 zum letzten Mal offizielle Zahlen erhoben wurden, waren es 56.000. Es sind Menschen, die mit einer Geldstrafe sanktioniert wurden, die meisten von ihnen wegen Kleinkriminalität. Es geht um Ladendiebstähle und Betrügereien. Besonders oft geht es ums Schwarzfahren. Die meisten dieser Menschen stecken in existenziellen Krisen. Sie sind krank, arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Viele können sich eine Geldstrafe schlicht nicht leisten. Irgendwann steht dann die Polizei vor der Tür und nimmt diese Menschen in Haft.

Die Strafprozessordnung spricht von einer „Ersatzfreiheitsstrafe“. Es ist eine Sanktion, die immer wieder in der Kritik steht und in dieser Legislaturperiode reformiert werden soll. Nun hat sich auch die ARD des Themas angenommen. Die Dokumentation „Arm und Reich vor Gericht. Wie gerecht ist unsere Strafjustiz?“ wirft einen Blick auf den Alltag in deutschen Gerichten und Gefängnissen. Sie porträtiert Verurteilte, lässt Richterinnen und Staatsanwälte zu Wort kommen, Anstaltsleiter und Sozialarbeiterinnen. Beraten wurden die Macher, Isabel Schneider, Alex Grantl und Klaas-Wilhelm Brandenburg, von dem Journalisten Ronen Steinke, der seit Langem Kritik an der Ersatzfreiheitsstrafe übt und im vergangenen Jahr das Buch „Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich“ veröffentlicht hat.

Die Einblicke in den deutschen Justizalltag sind trist. Etwa in das Berliner Bereitschaftsgericht, das Kleinkriminalität in Schnellverfahren abwickelt. 15 Fälle werden hier pro Tag verhandelt, für jeden bleiben 15 Minuten Zeit. Da kommen Zweifel auf, auch bei den Beteiligten. Das sei schon ein „Massengeschäft“, berichtet eine Richterin und fragt: Ob man so dem Menschen gerecht werde?

Neben Drogenabhängigen, die immer wieder straffällig werden, gehören zur Klientel des Bereitschaftsgerichts Rentner. Vor ihr säßen oft auch Frauen, die plötzlich allein dastünden, so die Richterin. Diese Menschen hätten ein Leben lang keine Straftaten begangen, bis die Armut sie dazu treibe. „Wir haben Rentner, die sagen, ich wollte einmal zu Weihnachten mir die Teewurst leisten können.“ Da falle es ihr schwer, eine Strafe auszusprechen. Diese Menschen hätten sowieso kein Geld, wie sollten sie die Strafe dann erst begleichen?

Sozialarbeiterin: „eine Art Schuldenturm“

Viele von denen, die das nicht können, landen in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. 500 Menschen sitzen hier ein, die Hälfte von ihnen verbüßt eine Ersatzfreiheitsstrafe. Das hält nicht nur die dortige Sozialarbeiterin für falsch; sie spricht von „einer Art Schuldenturm“. Auch der Leiter der JVA meint: „Die gehören nicht hierher.“ Es handele sich um Menschen, die außerhalb von Gefängnismauern an die Hand genommen werden müssten.

Über die Ersatzfreiheitsstrafe hinaus nehmen die Macher des Films größere Zusammenhänge in den Blick. Ihnen geht es um die generelle Frage nach Gerechtigkeit in der Justiz. Hier gibt es beklemmende Unwuchten, und es ist gut, sie zu beleuchten. Man führe sich nur vor Augen, welche Möglichkeiten Manager wie Josef Ackermann haben, sich zu verteidigen. Der Film vermag es auch, juristische Fragen verständlich zu machen.

Etwas mehr Ausgewogenheit hätte allerdings gutgetan. Stellenweise gewinnt man den Eindruck, dass es den Machern zu sehr um die Bestätigung ihrer Annahmen geht. Das deutsche Strafrecht kann durchaus nachsichtig sein, gerade bei Kleinkriminalität. Hier wird viel eingestellt, oft greifen Richter zu Bewährungsstrafen. Die Missstände, die der Film illustriert, sind außerdem nicht allein Sache der Justiz. Es geht um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, derer sich alle annehmen müssen – vor allem die Sozialpolitik.

Arm und Reich vor Gericht. Wie gerecht ist unsere Strafjustiz?, Mittwoch, 6. Juni, um 22.50 Uhr in der ARD, danach in der Mediathek.