Olympia-Attentat 1972 : Elf ermordete Israelis, weiter geht’s

Es sollten „heitere Spiele“ sein, 1972 in München. Dem setzten palästinensische Terroristen am 5. September ein Ende. Sie nahmen im Olympischen Dorf israelische Geiseln, zwei ermordeten sie sofort. Insgesamt kamen elf israelische Sportler, ein Polizist und fünf der Attentäter ums Leben. Bild: rbb/IMAGO/Sven Simon

Fünfzig Jahre lang hat Mohammed Safady nicht nur darüber ge­schwiegen, was er im Jahr 1972 ge­tan hat. Er war auch dermaßen untergetaucht, dass ihn Wikipedia schon für tot hielt, für eines der Opfer der Vergeltungsaktionen des israelischen Geheimdienstes Mossad. Nun taucht er wieder auf, als Zeitzeuge in der ARD-Dokumentation „Tod und Spiele“. Er wirkt, als sei er gerade aus einem jahrzehntelangen Koma er­wacht: „Ich habe die Geiseln getötet“, sagt er in die Kamera, „ich bereue es nicht, werde es niemals bereuen.“ Er sei stolz auf das, was er getan ha­be, und sei bereit, wenn es sich „wieder ergeben sollte“. Dass er seit seinen Morden oft mitten in der Nacht aufwache, daran habe er sich gewöhnt.

Safady war einer der palästinensischen Attentäter der Terrorgruppe „Schwarzer September“, die am 5. September 1972 bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler ermordeten. Dass die Filmemacher Lucio Mollica und Bence Máté ihn aufgetrieben und für ein Interview für ihre Dokumentation zum 50. Jahrestag des Anschlags gewonnen haben, kann man als journalistischen Scoop be­zeichnen. Dass sie ihn wie einen Zeitzeugen unter anderen behandeln, ist schwer erträglich. Es sei ihr Ziel, „das Er­eignis aus allen Perspektiven zu betrachten“, schreiben die Autoren. Doch das ist kein Grund, Safadys Märtyrerpose unwidersprochen zu lassen. Und es ist höchstens die halbe Wahrheit: So sehr sich Mollica und Maté in ihrer 180 Minuten langen Doku (vier Folgen sind in der ARD-Mediathek, das Erste zeigt am 5. September um 20.15 Uhr eine 90-minütige Fassung) bemühen, den historischen Kontext, politische Hintergründe und die Folgen des Attentats zu be­leuchten, so groß ist eine Lücke, die besonders auffällt: Es kommt kein einziger deutscher Jude zu Wort.

War die Freilassung der Attentäter „choreographiert“?

Selbstverständlich wird der Opfer ge­dacht. Die Hinterbliebenen der elf Geiseln und israelischen Sportler, die damals überlebten, schildern ihren Weg zu den Spielen, den Schock, das Trauma und ihre immer noch unbeantworteten Fragen an die deutschen Behörden. Für die oft nur als Fuß­note behandelte Nachgeschichte des Attentats nehmen sich die Autoren fast eine ganze Folge Zeit: So kann der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak ausführlich erzählen, wie er 1973 an einer Vergeltungsaktion der Spezialeinheit Sajeret Matkal teilnahm und mit seiner Einheit als Frau verkleidet eine Wohnung der PLO-Hintermänner in Beirut stürmte. Safady darf derweil ganz gerührt davon schwärmen, wie Yassir Arafat ins Flüchtlingslager kam und den überlebenden Attentätern über den Kopf strich.

Auch auf die seltsamen Umstände, unter denen die drei überlebenden Attentäter freikamen, geht die Dokumentation ein: Sie wurden durch eine Flugzeugentführung freigepresst, bei der es jede Menge „Ungereimtheiten“ gab, wie der britische Journalist Gerald Seymour sagt, der damals für den britischen Sender ITN aus München berichtete und in „Tod und Spiele“ als eine Art unparteiischer Erzähler fungiert. Mollica und Máté überlassen es ihm, wenigstens leise die Ungeheuerlichkeit zur Sprache zu bringen, die ganze Sache sei damals „choreographiert“ worden, um das Pro­blem, das die inhaftierten Palästinenser in den Augen der deutschen Behörden darstellten, loszuwerden. Die These, die Flugzeugentführung sei inszeniert gewesen, de­mentiert Peter Brandt, Sohn des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, demonstrativ nicht. Der ehemalige Leiter des palästinensischen Geheimdienstes suggeriert die Inszenierung mit dem Verweis, es habe nicht nur „offizielle“, sondern auch „geheime“ Gespräche gegeben.

„Bloß keine Selbstkritik!“ war die offizielle Maxime

Woran es aber lag, dass die Deutschen den Schock so schnell vergaßen, der Tod der Israelis schon während der Spiele für sie nur „eine Episode“ war und sie „den Kopf in den Sand steckten, als wäre nichts geschehen“, wie es der Sportschütze Zelig Sthorch sagt, das scheint die Filmemacher nicht zu interessieren. Kaum ein Wort verliert ihre Dokumentation über die Vertuschungsversuche und politischen Ausweichmanöver, die am Tag nach der Trauerfeier für die Opfer in der unglaublichen Maxime der Bundesregierung zum Ausdruck kamen: „Gegenseitige Beschuldigungen müssen vermieden werden. Auch keine Selbstkritik.“ Oder im Vorwurf, den Georg Wolf, der Einsatzleiter der Münchner Polizei, der Witwe des getöteten Fechttrainers André Spitzer an den Kopf warf: Es seien die Israelis gewesen, die den Terror auf deutschen Boden brachten.