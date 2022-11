Zur Zukunft von ARD und ZDF : Tom Buhrow ruft die Revolution aus

Aktualisiert am

Der ARD-Vorsitzende Buhrow will die Verhältnisse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundlegend verändern. Wie? Das verrät er bei einer Rede vor dem Übersee-Club in Hamburg. Er spreche nur für sich, sagt er. Und haut auf die Pauke.

Tom Buhrow im Übersee-Club in Hamburg. Bild: wdr/Thorsten Jander

Tom Buhrow hat sich für seinen Aufschlag eine der besten Adressen Hamburgs ausgesucht. Der Übersee-Club, 1922 auf Initiative des Bankiers Max Warburg als Verein zur Förderung des Austauschs zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gegründet, feiert sein hundertjähriges Bestehen. Illustres Publikum ist versammelt, der ARD-Vorsitzende spricht über den „gemeinnützigen Rundfunk im 21. Jahrhundert“.

„Wir müssen aus dem bisherigen System ausbrechen“

Das klingt nach Traditionspflege erster Ordnung. Doch es kommt ganz anders. Denn es spricht nicht der ARD-Vorsitzende und nicht der WDR-Intendant, sondern der Privatmann Tom Buhrow. Sagt er. Und weiß selbstverständlich, dass seine Worte alles andere als eine private Meinungsäußerung darstellen. Der „private“ Buhrow skizziert, wie er sich die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorstellt. Pustekuchen mit der Tradition.

Buhrow, der private, reißt das Feld der deutschen Medienpolitik einmal komplett auf. Insofern war es in der Tat eine „sehr gute Idee“, wie der Präsident des Übersee-Clubs, Michael Behrendt, sagt, Buhrow einzuladen. Er nutzt den Abend, alle Gewissheiten der deutschen Medienpolitik in Frage zu stellen und einen neuen Gesellschaftsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu fordern. Wie viele Sender sollen es sein? ARD und ZDF? Was ist mit den Dritten, mit den 64 Radiokanälen, den Orchestern? Alles soll auf den Tisch.

Nicht mehr nur die Öffentlich-Rechtlichen und die Medienpolitik sollen dabei zu Wort kommen, meint Buhrow, sondern die Gesellschaft. ARD und ZDF und Deutschlandradio sollen sich fragen und fragen lassen, wozu es sie gibt und wieviel Programm sinnvoll ist. Die Medienpolitik braucht nach Buhrows Ansicht einen Ruck beziehungsweise sollte ob ihrer ewigen Interessensabwägungsprozeduren überholt werden. „Wir müssen aus dem bisherigen System ausbrechen“, sagt Buhrow. Und er meint das ernst.

Auf vier Punkte verknappt Buhrow den Prozess, den er anstoßen will: „Erstens: Wir müssen aus dem bisherigen System ausbrechen. Zweitens: Wir brauchen dafür einen Runden Tisch, der einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeitet. Eine Art verfassungsgebende Versammlung für unseren neuen, gemeinnützigen Rundfunk. Drittens: Es darf an diesem Runden Tisch keine Tabus, keine Denkverbote geben. Viertens: Wenn wir uns über das Ziel einig sind, brauchen wir Zeit, um es zu erreichen. Und dann Verlässlichkeit und Sicherheit für mindestens eine Generation. Einen Generationenvertrag.“

„Wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen“, sagt Buhrow, „wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben. Aber dafür ist der gemeinnützige Rundfunk einfach zu wichtig.“ Es sei keine Debatte mehr um Einzelthemen, sagt Buhrow mit Blick auf den Skandal im Rundfunk Berlin-Brandenburg und die Vorfälle im Norddeutschen Rundfunk, es sei eine Grundsatzdebatte. „Was wollen wir nicht oder nicht mehr“. Diese Frage sei zu stellen. Fortwährend werde von „Reform“ gesprochen, gemeint aber sei immer nur eine „Teil-Reform“. Und wer wirklich etwas weglasse, so Buhrow, ernte eine Empörungswelle. Niemand traue sich aus der Deckung, alle belauerten sich, „Es ist ein bisschen wie Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert.“

„Will Deutschland zwei bundesweite öffentlich-rechtliche Fernsehsender?“

„Es zählt nicht mehr, was wir gestern geleistet haben“, sagt Buhrow. „Wir brauchen einen gedanklichen Neuanfang. Ohne die typischen Selbstverteidigungsreflexe. Ohne Denkverbote.“ Die erste Frage, die man sich stellen müsse, laute: „Will Deutschland weiter parallel zwei bundesweite, lineare Fernsehsender? Wenn nicht: Was heißt das? Soll einer ganz verschwinden und der andere bleiben? Oder sollen sie fusionieren, und das Beste von beiden bleibt erhalten?“