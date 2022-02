ARD macht es wie CNN : „Ein veritabler Nachrichtenkanal“

Das Informationsangebot der ARD ist umfangreich. Doch nun haben Sie, wie ich höre, eine größere Sache vor, von der man denken könnte: Auf die Idee hätte die ARD schon früher kommen können.

Schlesinger: Ja, das stimmt, die Idee liegt gerade in diesen Zeiten besonders nahe. Wir starten einen Nachrichtensender. Wir entwickeln das weiter, was wir mit „tagesschau24“ haben: die stärkste Nachrichtenmarke im Kern unseres Profils und unseres Auftrags. Wir produzieren einen veritablen, klug aufgesetzten Nachrichtenkanal, den es ja vom Ansatz her schon gibt. Jetzt wird er so eingerichtet, dass wir regionale, nationale und internationale Informationskompetenz – mit der stärksten Marke verbunden – für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer anbieten. Wir haben das Besteck in der Schublade und holen es jetzt heraus, sortieren und legen es auf den Tisch. Dafür benötigen wir keinerlei zusätzlichen finanziellen Mittel, wir priorisieren und schichten um.