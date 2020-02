„Arctic Circle“ im ZDF : Die Gefahr ist unsichtbar

Als wäre das Coronavirus in Finnland: In der Serie „Arctic Circle“ werden Frauen in Lappland Opfer eines tödlichen Erregers. Lässt sich eine Pandemie verhindern?

Welche Gefahr Viren darstellen, bekommt gerade jeder mit, der Nachrichten liest oder an den Hollywoodfilm „Contagion“ von Steven Soderbergh denkt. Der begann mit dem Bröckchenhusten einer aus Asien zurückgekehrten Geschäftsreisenden, am Ende waren 26 Millionen Menschen in aller Welt tot, und wenn man sich per Google zu beruhigen versuchte, was leider selten eine gute Idee ist, stieß man auf die unvorstellbare Zahl von Toten, die Wissenschaftler mit einer echten Pandemie in Verbindung bringen, der „Spanischen Grippe“ von 1918/1919.

Die zugehörige Zahl schreiben wir hier lieber nicht auf, frei nach Thomas de Maizières Motto: „Ein Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung verunsichern“. Aber in „Arctic Circle“, einer finnisch-deutschen Krimiserie, die von einem Virus erzählt, wird sie genannt – in der Maximalvariante.

Der Mann, der sie bei einer Info-Veranstaltung für Schüler ausspricht, ist der deutsche Virologe Thomas Lorenz (Maximilian Brückner). Er arbeitet für das „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC)in Helsinki und ist auf sexuell übertragbare Krankheitserreger wie den HI-Virus spezialisiert. Auch da sind die Zahlen über die Jahrzehnte hoch: 35 Millionen Tote starben bislang an Aids.

Fund mehrerer toter Frauen im Schnee

Eine Blutprobe aus Lappland, die ihm die dortige Polizei nach der Befreiung einer eingesperrten russischen Prostituierten und dem Fund mehrerer toter Frauen im Schnee geschickt hat, bereitet Lorenz große Sorgen: Die Untersuchungsergebnisse deuten auf den sexuell übertragbaren „jemenitischen Virus“, der mit einem Herpes-Virus „reist“ und in einigen isolierten Dörfern im Süden der arabischen Halbinsel, rund sechstausend Kilometer vom eiswindumzauselten Nordfinnland entfernt, viele Frauen und deren Kinder getötet hat.

Das KPR, Finnlands BKA, begreift die Brisanz. Es lässt Lorenz eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, und schon fliegt der brave Deutsche nach Ivalo, um am verschneiten Flughafen Rentiere zu streicheln und Dorfpolizistin Nina (Iine Kuustonen) kennenzulernen. Sie begrüßt ihn mit einem hammermäßigen ECDC- beziehungsweise AC/DC-Witz – „Sie sehen gar nicht aus wie ein Rockstar“ –, und bringt ihn in Ivalos Krankenstation, wo Lorenz so unauffällig, wie man in kleinen Gemeinschaften unauffällig sein kann, die Herpes-Patientinnen untersucht. Eine von ihnen ist Marita (Pihla Viitala), die promiskuitive Schwester Ninas, die im hypermodernen Hotel von Ivalo (eine Computerschöpfung) als Kellnerin arbeitet. Sie hat sich infiziert. Zum Ensemble von „Arctic Circle“ – einer Produktion des finnischen Streamingdiensts Elisa Viihde und des ZDF, inszeniert von Hannu Salonen, geschrieben von Joona Tena –, gehört zudem Ninas Tochter Venla (Venla Ronkainen), die in die Sache hineingezogen wird. Thomas Lorenz streitet derweil um das Sorgerecht für seine eigene Tochter Hannah (Lilli Salonen).

Für etwa 450 Minuten nördlich des Polarkreises

Dieser Thomas Lorenz, den Maximilian Brückner in der mehrsprachigen Originalfassung bestimmt überzeugender spielt als in der synchronisierten Ausgabe, die viel Atmosphäre wegbügelt, ist zwar nicht die erste deutsche Filmfigur, die ein Szenario nördlich des Polarkreises betritt. Vor ihm gab es den Auswanderer Niels (Jürgen Vogel), der in „Gnade“ eine Affäre in Hammerfest hatte, oder den Berliner Bauingenieur Michael (Georg Friedrich), der mit seinem Sohn „Helle Nächte“ durch Nordnorwegen fuhr. Davor den Bierfahrer Hannes (Joachim Król) – im Kultfilm „Zugvögel“ per Bahn unterwegs zu einem Fahrplan-Wettbewerb in Inari; das ist so etwas wie der Nachbarort von Ivalo. Und auch Kapitän Sigmund Lukas (Mario Adorf), der in „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ Grönland ansteuert, war eine deutsche Fachkraft im Norden. Aber eine Produktion mit deutschem Hauptdarsteller, die für rund 450 Minuten nördlich des Polarkreises spielt? Das gab es noch nicht.

Über ein Kulissendetail erinnert die Serie dabei noch einmal an die deutsch-skandinavische Geschichte: Die Wehrmacht besetzte 1940 Norwegen, 1941 kämpfte sie mit den Finnen gegen die Sowjets, 1944 feuerte sie gegen die Finnen, bei Kriegsende hinterließ sie im Norden Finnlands und Norwegens verbrannte Erde. Eine Hinterlassenschaft der Wehrmacht ist in „Arctic Circle“ ein Bunker, in dem sich undurchschaubare Gestalten verstecken. Sie arbeiten für den Pharmainvestor Marcus Eibe (Clemens Schick), der in Sachen Sonnenbrillenmode hintendran ist, aber so ja als Bösewicht zu erkennen sein muss.

Richtig gut ist „Arctic Circle“ leider nur in den Auftaktfolgen, in denen wir einem zotteligen Wilderer, einem russischen Grenzschützer und einem Rentiermetzger begegnen. Danach verliert sich der Eindruck des Wettlaufs gegen die Zeit, und es wird vor allem Schneescooter gefahren. Bei Tag, bei Nacht, diesseits und jenseits der finnisch-russischen Grenze.

