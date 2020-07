Ellen DeGeneres zu Vorwürfen : „Das Gegenteil von dem, woran ich glaube“

„Die Vorstellung, dass sich einige von euch so behandelt gefühlt haben, ist schrecklich für mich“: In einem Brief an ihre Mitarbeiter nimmt Ellen DeGeneres Stellung zu Klagen über Arbeitsbedingungen in ihrer Show.

Ellen DeGeneres hat sich bei den Mitarbeitern ihrer Talkshow für die Arbeitsatmosphäre entschuldigt. Die 62 Jahre alte amerikanische Moderatorin reagierte damit auf Vorwürfe, dass es hinter den Kulissen unfair zugehe, wie mehrere amerikanische Medien berichteten.

Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben. Ellen DeGeneres brachte nun in einem Brief an sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck, wie „USA Today“ berichtete. Sie bedauere, dass Mitarbeiter sich respektlos behandelt fühlten, schrieb die Moderatorin. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass es das Gegenteil von dem ist, woran ich glaube und was ich für unsere Show gehofft habe.“

Sie selbst sei in ihrem Leben dafür, zu sein, wie sie ist, verurteilt worden. Deshalb habe sie tiefes Mitgefühl für alle, die auf besondere Weise betrachtet, nicht gleichberechtigt behandelt oder missachtet würden, zitiert „People“ aus dem Brief der Moderatorin. „Die Vorstellung, dass sich einige von euch so behandelt gefühlt haben, ist schrecklich für mich“, fährt DeGeneres fort, „Es hat viel zu lang gedauert, aber wir sprechen endlich über Fairness und Gerechtigkeit.“ In einer Stellungnahme gab die Produktionsfirma Warner Bros. an, über die Anschuldigungen bereits mit Dutzenden gegenwärtiger und ehemaliger Mitarbeiter der Show gesprochen zu haben. „Wir sind enttäuscht, dass erste Ergebnisse unserer Untersuchung auf Unzulänglichkeiten beim täglichen Management der Show hinweisen.“

Ellen DeGeneres' Talkshow wird seit 2003 von dem amerikanischen Sender NBC ausgestrahlt. Bei den Zuschauern ist die Sendung sehr beliebt.