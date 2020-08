Steve Wozniak wird siebzig : Die ganze Welt ist eingeladen

Am heutigen Dienstag wird der Apple-Mitbegründer und Personal-Computer-Pionier Steve Wozniak siebzig Jahre alt. Um das angemessen zu feiern, veranstaltet seine Frau Janet Hill eine riesige Online-Party. Und die ganze Welt ist eingeladen, zu kommen.

Anlaufstelle für die digitalen Festivitäten ist die eigens für diesen Zweck eingerichtete Internetseite Wozbday.com. Parallel dazu startet auf Twitter „11 Days of Wozdom“, eine elftägige Schnitzeljagd voller Herausforderungen rund um Werte, die Wozniak wichtig sind: Glücklichsein, Kreativität, Einfallsreichtum und Spaß.

Zu den geladenen virtuellen Gästen zählen unter anderem Opernsänger Andrea Boccelli, „Captain Kirk“-Darsteller Schauspieler William Shatner, die Comedians Chris Rock, Jay Leno und Drew Carey, der ehemalige Basketball-Profi Shaquille O'Neal und „The Big Bang Theory“-Star Mayim Bialik.

Steve „Woz“ Wozniak hatte die Firma Apple im Jahr 1976 gemeinsam mit Ron Wayne und dem 2011 verstorbenen Steve Jobs gegründet. Den ersten, „brauchbaren“ Personal Computer, den Apple I, hatte er noch selbst erfunden und entwickelt.

„Es passierte im März 1975 beim allerersten Treffen einer merkwürdigen, schrulligen Truppe von Leuten, die sich Homebrew Computer Club nannte.“ Die jungen Nerds träumten davon, die neue Technologie für alle Menschen verfügbar zu machen. Wozniak und Jobs hatten sich bereits auf der Highschool kennengelernt. „Woz war der erste Mensch, den ich traf, der mehr über Elektronik wusste als ich“, sagte Jobs über seinen Mitstreiter.

Der ökonomische Erfolg war Wozniak allerdings nicht so wichtig, wie zu experimentieren, auszuprobieren und neue digitale Möglichkeiten zu eröffnen. „Ich wollte immer nur Ingenieur sein“, sagte er später. Deshalb musste ihn Jobs schließlich erst überreden, jenes gemeinsame Unternehmen zu gründen, das für eine beispiellose Erfolgsgeschichte steht und IT-Geschichte schrieb.

Und auch wenn Wozniak schon lange kein aktiver Part mehr im Geschäft von Apple ist, bekommt er bis heute fünfzig Dollar pro Woche. „Seit wir das Unternehmen gegründet haben, habe ich jede Woche einen kleinen Gehaltsscheck von Apple erhalten“, erzählte er der Zeitung „USA Today“ amüsiert.

Mehr zum Thema 1/ Der Apple-Rechner Lisa war der erste Computer mit Maus und grafischer Bedienoberfläche – ein Meilenstein der IT-Geschichte. Doch Lisa scheiterte grandios.

Auf seiner Webseite ergänzt er dazu: „Ich habe Apples offizielle Mitarbeiterliste nie verlassen, aber ich habe einige Male die direkte Arbeit im Haus gelassen. Nach einem Flugzeugabsturz nahm ich mir ein Jahr frei, um das College zu beenden, und sponserte dann ein paar Rockkonzerte. Ich kam zurück zu Apple und arbeitete als Ingenieur. Schließlich wollte ich den Spaß der frühen Tage zurück und ging, um eine universelle Fernbedienung zu bauen. Aber ich vertrete Apple immer irgendwie, wenn ich auftrete oder Interviews gebe.“

Und wo immer er hingeht, repräsentiert er Apple „direkt oder indirekt“, wie er sagt. „Das tue ich aus Loyalität.“

Wer also an den digitalen Festivitäten live teilnehmen möchte, ist eingeladen. Sie beginnen um 17 Uhr Ortszeit in Los Angeles, also um zwei Uhr Mitteleuropäischer Zeit heute, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. August).