Falschquelle zu Polen-Beschuss : AP entlässt Reporter

Die Meldung war dazu angetan, den Bündnisfall der NATO und – im schlimmsten Fall –, den dritten Weltkrieg auszulösen. Am Dienstagabend vergangener Woche, dem 15. November, ging die Nachricht über den Ticker, dass in dem polnischen Dorf Przewodów, unweit der ukrainischen Grenze, Raketen eingeschlagen seien. Von zwei Toten war die Rede und – von Raketen, die mutmaßlich von Russland abgeschossen worden seien beziehungsweise – und das war der entscheidende Unterschied –, aus russischer Produktion und von der ukrainischen Luftabwehr stammten.

Ein Reporter der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press (AP) nährte die Annahme, es handele sich um Raketen, die in Russland abgefeuert worden seien. Nach Angaben eines „hochrangigen US-Geheimdienstmitarbeiters“, seien „russische Raketen“ im NATO-Mitgliedstaat Polen niedergegangen und hätten zwei Menschen getötet. Den Reporter James La Porta, von dem die Meldung stammte, habe die Agentur AP am Montag wegen fehlerhaften Umgangs mit anonymen Quellen entlassen, berichten nun die „Washington Post“ und die Nachrichtenseite „The Daily Beast“. Dies hätten Mitarbeiter von AP bestätigt, schreibt die „Washington Post“. Den falschen Bericht, der weltweit die Runde machte, hatte AP erst am Tag darauf, am Mittwoch vergangener Woche, mit einer Meldung korrigiert, in der davon die Rede war, die anonyme Quelle sei falsch gewesen, es habe sich herausgestellt, dass die Raketen aus russischer Produktion höchstwahrscheinlich von der ukrainischen Luftabwehr abgefeuert worden waren.

Die „Post“ berichtet, in der Zentrale von AP habe Unsicherheit darüber geherrscht, ob die Angabe der anonymen Quelle abgesichert sei, der Reporter habe angegeben, ein leitender Mitarbeiter habe die Story abgenommen. La Porta, ein ehemaliger US-Marine, der als freier Journalist arbeitete und 2020 zu AP gestoßen sei, habe eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die „Washington Post“. AP tat zu dem Vorgang nur allgemein kund, man achte streng darauf, redaktionelle Standards einzuhalten. Würden dieses Standards verletzt, müsse man die nötigen Schritte ergreifen.