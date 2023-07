In der Enthüllungsgeschichte der „Sun“ über einen möglichen Skandal um einen prominenten BBC-Moderator sind Ungereimtheiten aufgetreten, die auch das Boulevardblatt unter Druck setzen.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Am Dienstag teilte BBC-Generaldirektor Tim Davie mit, die Polizei habe den Sender gebeten, seine Untersuchungen des Vorwurfs, dass der immer noch nicht genannte Moderator einem jungen Menschen über drei Jahre hinweg mehr als 35.000 Pfund für pornographische Fotos bezahlt habe, vorläufig zu unterbrechen. Die Familie der jungen Person behauptet, aus Sorge um das Kind, das seine eskalierende Drogensucht mit dem Geld finanziert habe, an die Presse herangetreten zu sein, nachdem die BBC auf eine Beschwerde hin nichts getan habe.

BBC stellt Ablauf dar

Um der Kritik am Umgang mit der Beschwerde zu entgegnen, veröffentlichte die BBC am Dienstag einen Ablauf der Ereignisse. Er beginnt mit dem 18. Mai, als ein Familienmitglied der jungen Person die BBC aufsuchte, um sich über den Moderator zu beschweren. Am nächsten Tag habe der Beschwerdeführer den Zuschauerservice angerufen. Der Fall sei aufgrund des gravierenden, aber zu dem Zeitpunkt nicht als kriminell eingeschätzten Vorhalts an die Ermittlungsabteilung der Rundfunkanstalt verwiesen worden. Der sei es jedoch nicht gelungen, den Beschwerdeführer per E-Mail oder Telefon zu erreichen. Nach dem 6. Juni sei nichts mehr unternommen worden, der Fall sei allerdings offen geblieben.

Als die „Sun“ am 6. Juli vor der Veröffentlichung des ersten Berichts mit den Behauptungen der Familie an den Sender herangetreten sei, habe die Beschwerde nach Angaben der BBC neue Vorwürfe enthalten, die nicht Gegenstand der ursprünglichen Darstellung gewesen seien. Erst dann habe das erste Gespräch mit dem Moderator stattgefunden. Man habe sich darauf geeinigt, dass er nicht mehr auf Sendung gehe, solange der Fall untersucht werde.

Hat der Sender schnell und mit Sorgfalt reagiert?

Davie sagte, es gelte, die gravierenden Vorwürfe, die Fürsorgepflicht, das Recht auf den Schutz der Privatsphäre und das öffentliche Interesse im Gleichgewicht zu halten. Er gestand, dass die Situation nicht gut sei für die BBC, hob jedoch die unabhängige Berichterstattung des Senders in eigener Sache hervor. Es bleibt die Frage, ob die BBC hinreichend gründlich und schnell agiert hat, als die ursprüngliche Beschwerde einging.

Davie sagte, er habe eine Überprüfung des Beschwerdeverfahrens angeordnet. Er gestand, es werde mit Sicherheit Lehren geben, die aus dem Fall gezogen werden könnten. Zu klären bleibt außerdem, ob es in Hinblick auf das Alter der jungen Person, die nach Darstellung der Mutter minderjährig gewesen sei, als die vermeintlichen Zahlungen anfinden, um strafbare Handlungen geht. Als der Stiefvater Anzeige erstatten wollte, bevor die Familie an die Öffentlichkeit ging, soll die Polizei erklärt haben, dass der Vorgang nicht illegal sei.

Am Montagabend hatte die Geschichte mit einer Intervention des Anwalts der jungen Person eine überraschende Wendung genommen. Der BBC-Nachrichtenredaktion soll es den Atem verschlagen haben, als unmittelbar vor einer Sendung eine schriftliche Mitteilung des Anwalts eintraf, in der stand, dass „nichts Unangemessenes oder Unrechtmäßiges zwischen unserem Mandanten und der BBC-Persönlichkeit vorgefallen“ sei. Die Mutter des jungen Menschen und die „Sun“ hätten falsche Behauptungen aufgestellt. Die von der „Sun“ veröffentlichten Vorwürfe seien „Unsinn“. Der Anwalt sagte, er habe der „Sun“ vor der Veröffentlichung des Berichts eine ähnliche Verneinung zukommen lassen: An dem Bericht sei nichts dran. Die Zeitung habe die Geschichte trotzdem ohne das Dementi der jungen Person veröffentlicht.

Mehr zum Thema 1/

Die „Sun“ berichtete am Dienstag, die Mutter und der Stiefvater hielten an ihrer Darstellung fest. Das Paar wolle auch wissen, wer den Anwalt ihres Kindes bezahle. Auf der Titelseite des Boulevardblattes prangte die Äußerung des Stiefvaters: „Die BBC sind Lügner“. Die Familie wirft dem Sender vor, ihre Hinweise sieben Wochen lang nicht beachtet zu haben. David Yelland, einst Chefredakteur der „Sun“, gab in einem Mediengespräch zu bedenken, ob die Zeitung zu früh vorgeprescht sei. Er sei überrascht gewesen, dass die ursprüngliche Titelgeschichte so kurz ausfiel und Beweismaterial, wie im Bericht erwähnte Bankauszüge, nicht abgebildet gewesen sei. Wenn er noch Chefredakteur wäre, hätte er Fragen zur Stichhaltigkeit gehabt.