Bericht zu Filz im RBB : Schlesingers schöner Trip nach London

Aktualisiert am

Auf einer Sitzung des Rundfunkrats hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag erste Ergebnisse der Untersuchung vorgelegt, welche die vom Sender beauftragte Kanzlei Lutz Abel zu mutmaßlicher Vetternwirtschaft und Veruntreuung in der früheren Senderspitze anstellt. Das erste Ergebnis lautet: Die ehemalige, fristlos gekündigte Intendantin Patricia Schlesinger habe eine Reise nach London, die „objektiv nicht als dienstlich“ zu begründen war, „inklusive Verpflegungs- und Übernachtungskosten trotz des insgesamt fehlenden dienstlichen Charakters“ über den RBB abgerechnet und zudem verschwiegen, dass sie in Begleitung ihres Mannes, des früheren „Spiegel“-Journalisten Gerhard Spörl, verreist war.

Private Abendessen, Londonreise, Dienstwagen

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

Die Rechtsanwaltskanzlei untersuchte, wie der RBB mitteilt, die „Sachverhaltskomplexe private Abendessen, Londonreise, Dienstwagen und aufgrund eines Hinweises aus dem Whistleblower-System etwaige Regelverstöße im Zusammenhang mit einem Umzug der Intendantin Patricia Schlesinger“. Zudem gingen die Anwälte der „Rechtmäßigkeit der dienstvertraglichen Regelungen der Intendantin“ nach. Mit dem großen Fragenkomplex zu dem geplanten und inzwischen gestoppten „Digitalen Medienhaus“ haben sich die Anwälte noch nicht beschäftigt. Hier stehen massive Vorwürfe zur Vergabe von Beraterverträgen im Raum und zu dem Beziehungsgeflecht zwischen der früheren Intendantin Schlesinger, ihrem Ehemann und dem zurückgetretenen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf. In der Sache ermittelt seit einiger Zeit die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Umstritten sind ebenfalls die Boni, die an führende Mitarbeiter des Senders gezahlt wurden. Das Bonussystem soll durch eine gemeinsame Initiative von Schlesinger und Wolf entstanden sein.

„Der vorliegende Bericht bestätigt die bereits festgestellten Schwächen der bisherigen Arbeit im Verwaltungsrat“, sagte die jetzige Vorsitzende des Gremiums, Dorette König. Das betreffe etwa „sein Selbstverständnis als Kollegialorgan. Beschlüsse dürfen nie wieder auf Basis von Informationen eines einzelnen Mitglieds fallen. Der Vorsitzende kann sich nicht über das Kollegialorgan stellen, Informationen zurückhalten und Vereinbarungen mit der Intendantin am Verwaltungsrat vorbei treffen. Wir unterstützen die Empfehlung einer schriftlichen Berichtspflicht der Intendantin gegenüber dem Verwaltungsrat, die im Staatsvertrag zu verankern ist. Bisher gab es lediglich ein Auskunftsrecht.“

Die Empfehlungen der Kanzlei Lutz Abel seien eindeutig, sagte der Rundfunkratsvorsitzende Ralf Roggenbuck. Das gelte „insbesondere für die Intendantenverfassung. Sie hat ausgedient und sollte schnellstmöglich einer Regelung weichen, bei der auch das Gebaren einer Intendantin spezifisch festgelegten Kontrollmechanismen unterliegt.“ Die kürzlich gewählte Interimsintendantin des RBB, Katrin Vernau, sagte, sie setze „alles daran, dass sich solche Vorkommnisse beim RBB nicht wiederholen können“. Man arbeite „mit Hochdruck“ daran, das interne Kon­troll­system zu verbessern und „vor allem wirksam zu machen“. Die Unternehmenskultur solle künftig durch Transparenz, Redlichkeit und Ordnungsmäßigkeit geprägt sein. Vorgelegt wurde am Donnerstag nur der erste Teil des von den Rechtsanwälten erwarteten Prüfberichts. Mit den weiteren Themen, die beim RBB in Sachen mutmaßlicher Untreue und Vetternwirtschaft auf der Agenda stehen, befassen sich die Prüfer noch.