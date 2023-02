Aktualisiert am

MeToo in der Schweiz : Helvetia mit Hakenkreuz

MeToo kommt in die Schweizer Medien. Die Journalistin Anuschka Roshani sorgt dafür. Und der beschuldigte Ex-Chefredakteur des Magazins des „Tages-Anzeiger“, Finn Canonica, sieht sich als Opfer.

Klagt an: Anuschka Roshani Bild: Noe Fulm

Sie habe im Kino gesessen und „She said“ gesehen, den Film über Harvey Weinstein. Nach zwei Stunden im Dunkeln habe sie die Augen gerieben und wieder an die „Kraft des Journalismus“ geglaubt. Sie habe sich, schreibt Anuschka Roshani, an die Journalistinnen erinnert, die mit ihren Recherchen in der „New York Times“ #MeToo auslösten.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ein paar Wochen zuvor war Roshani nach zwanzig Jahren als Redakteurin im Magazin des „Tages-Anzeigers“ in Zürich entlassen worden. Im „Spiegel“, für den sie zu Beginn ihrer Karriere sieben Jahre lang arbeitete, hat sie nun von ihren Erfahrungen und Erlebnissen unter der Fuchtel eines – angeblich – sexbesessenen Chefredakteurs berichtet. Titel der Story: „Ich auch“. Seither, so schreibt der „Blick“, „geht ein Beben durch die Schweizer Medienszene. Immer mehr Fälle von sexueller Belästigung und Diskriminierung werden bekannt – manchmal namentlich, häufig anonym.“