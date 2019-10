Antisemitismus in Deutschland : Was tut Ihr dagegen?

Eine neue Studie belegt, dass Juden in Deutschland aufs Neue wachsendem Antisemitismus ausgesetzt sind. Was treibt diesen gefährlichen Trend an? Ein Gastbeitrag.

Das deutsch-jüdische Verhältnis wird immer kompliziert sein. Dies wird niemals verschwinden. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg wurden viele wichtige Schritte unternommen, um unsere Beziehungen zu verbessern. Der Terroranschlag an Jom Kippur auf die Synagoge von Halle verdeutlicht jedoch ein massives Versäumnis: Die Führungseliten in Deutschland haben das Ausmaß des neuen und besorgniserregenden Antisemitismus unterschätzt. Am kommenden Montag werde ich in München Bundeskanzlerin Angela Merkel die höchste Auszeichnung des Jüdischen Weltkongresses – die Theodor-Herzl-Medaille – für ihre Bemühungen verleihen, das Nachkriegsversprechen Deutschlands „Nie wieder!“ zu erfüllen.

