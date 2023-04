Der „Guardian“ hat eine als antisemitisch kritisierte Karikatur über den Rücktritt des BBC-Vorsitzenden Richard Sharp aus seiner Online-Edition entfernt und sich bei dem ehemaligen Goldman-Sachs-Banker, der Jude ist, und der jüdischen Gemeinde entschuldigt. Auf der Website der linksliberalen britischen Zeitung findet sich anstelle der Karikatur der Hinweis, sie verstehe die Sorge darüber, dass sie den redaktionellen Maßstäben nicht entsprochen habe. Sharp musste den Vorsitz des öffentlich-rechtlichen Rundfundsenders niederlegen, weil er dem Gremium zur Prüfung öffentlicher Ernennungen seine Rolle bei der Vermittlung eines Darlehens an den damaligen Premierminister Boris Johnson verschwiegen hatte. Er war von der Regierung Johnson im Rahmen ihrer „kulturkriegerischen“ Bemühungen eingesetzt worden, um der vermeintlichen Dominanz des „linksliberalen Establishment“ bei der BBC entgegenzuwirken.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Die Karikatur prangert, wie viele im Zusammenhang mit dem Fall Sharp, die Vetternwirtschaft unter Johnson an. Sie zeigt den ehemaligen Banker, wie er bei der Räumung seines Postens mit einem Karton an einem Misthaufen vorbeigeht, auf dem der nackte Johnson zwischen zwei Geldsäcken thront und seinem „Kumpel“ tröstend zuruft, dass er ihn auf seiner noch nicht abgesegneten Liste der Ehrungen, die Premierministern beim Rücktritt zusteht, für einen Sitz im Oberhaus vorschlagen werde. Dem Karikaturisten Martin Rowson wird vorgeworfen, nicht nur bei der Darstellung Sharps mit schweren Tränensäcken, übertrieben großer Nase und dicken Lippen antisemitische Tropen beschworen zu haben. Am Fuß des Misthaufens ist ein scheinbar Blut speiender Schweinekopf als Bezug auf den verunglimpfenden Begriff der „Judensau“ gedeutet worden.

In Sharps mit „Goldman Sachs“ markiertem Karton spielt ein Krake neben dem Marionettenkopf des Premierministers Rishi Sunak auf ein Zitat aus der amerikanischen Zeitschrift „Rolling Stone“ an, in dem die Bank als „großer Vampir-Tintenfisch“ beschrieben wurde, der sich um das Gesicht der Menschheit herumgewickelt habe und seinen Bluttrichter unermüdlich in alles zwänge, was nach Geld rieche. In der antisemitischen Ikonografie zählen Kraken mit ihren das vermeintliche Streben nach Weltherrschaft symbolisierenden Tentakeln ebenfalls zu den verfemenden Tieranalogien.

Grobe Züge

Rowson gesteht zwar, gewusst zu haben, dass Sharp Jude sei, weil die beiden dieselbe Schule besucht hätten. Er behauptet jedoch, das Judentum des ehemaligen BBC-Vorsitzenden sei ihm beim Zeichnen nicht in den Sinn gekommen. Seine Absicht sei vielmehr gewesen, Sharp mittels der bei politischen Karikaturen üblichen Art der Übertreibung bestimmter Eigenschaften als „etwas wütend“ über die Verwicklung mit Johnson darzustellen. Dabei habe er sich durch Acht- und Gedankenlosigkeit „ganz schön verhauen“. Rowson entschuldigte sich bedingungslos.

Viele haben sich fassungslos darüber geäußert, dass die antisemitischen Konnotationen der Karikatur der Redaktion des „Guardian“ nicht aufgefallen sei. Der konservative Politiker Sajid Javid bemängelte, die Skizze wäre in einer nationalsozialistischen Zeitung nicht fehl am Platze gewesen. Der „Guardian“ hätte es besser wissen müssen.

Vor einer Woche hatte der „Observer“, die Schwesterzeitung des „Guardian“, mit der Veröffentlichung eines Briefes der schwarzen Labour-Abgeordneten Diane Abbott Zorn erregt, in dem diese bestritt, dass Juden, Iren und fahrendes Volk ihr ganzes Leben lang dem Rassismus ausgesetzt seien, wie das bei Schwarzen der Fall sei. Abbott wurde unverzüglich von der Partei suspendiert, die immer noch im Schatten der Antisemitismus-Vorwürfe unter dem ehemaligen Parteiführer Jeremy Corbyn steht. Diesem Streit lag eine Wandmalerei zugrunde, deren offenkundig antisemitischen Charakter Corbyn nicht erkannt zu haben behauptete. Die „Guardian“-Karikatur trägt ähnlich grobe Züge.