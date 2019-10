Antisemitismus in Deutschland : Was tut Ihr dagegen?

Aktualisiert am

Eine neue Studie belegt, dass Juden in Deutschland aufs Neue wachsendem Antisemitismus ausgesetzt sind. Was treibt diesen gefährlichen Trend an? Ein Gastbeitrag.

Die Synagoge von Halle an der Saale vier Tage nach dem Anschlag Bild: dpa

Das deutsch-jüdische Verhältnis wird immer kompliziert sein. Dies wird niemals verschwinden. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg wurden viele wichtige Schritte unternommen, um unsere Beziehungen zu verbessern. Der Terroranschlag an Jom Kippur auf die Synagoge von Halle verdeutlicht jedoch ein massives Versäumnis: Die Führungseliten in Deutschland haben das Ausmaß des neuen und besorgniserregenden Antisemitismus unterschätzt. Am kommenden Montag werde ich in München Bundeskanzlerin Angela Merkel die höchste Auszeichnung des Jüdischen Weltkongresses – die Theodor-Herzl-Medaille – für ihre Bemühungen verleihen, das Nachkriegsversprechen Deutschlands „Nie wieder!“ zu erfüllen.

Doch eine vom World Jewish Congress in Auftrag gegebene Studie zum deutschen Antisemitismus legt konkrete Zahlen dafür vor, dass Antisemitismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist – nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch unter den Eliten. Diese Studie wurde von Schoen Consulting durchgeführt und hat 1300 Personen aus ganz Deutschland interviewt.

Das alarmierende Ergebnis ist, dass siebenundzwanzig Prozent aller Deutschen und achtzehn Prozent der deutschen Eliten antisemitisch sind. Eine Vielzahl von Deutschen ist der Meinung, dass Juden zu viel über den Holocaust sprechen (41 Prozent), beinahe die Hälfte der deutschen Eliten gibt an, Juden seien Israel gegenüber loyaler als gegenüber Deutschland (48 Prozent), und mehr als ein Viertel der deutschen Eliten vertritt die antisemitische Überzeugung, dass Juden im Geschäftsleben (28 Prozent) und in globalen Angelegenheiten (26 Prozent) zu viel Macht haben.

Nur zwei Generationen nach dem Holocaust

Auf der anderen Seite erkennt eine überwiegende Mehrheit der deutschen Eliten an, dass Juden heute in Deutschland von rassistischer Gewalt (60 Prozent) und Hassreden (58 Prozent) bedroht sind. Und sowohl eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung (65 Prozent) als auch der deutschen Eliten (76 Prozent) ist der Ansicht, dass Überzeugungen aus der NS-Ära mit dem Anwachsen rechtsextremer Parteien zunehmen.

Die alarmierenden Ergebnisse der Umfrage geben allen Anlass, sich zu fragen, ob Deutschland sich wirklich von seiner schwierigen Vergangenheit gelöst hat. Offensichtlich waren manche erzielten Fortschritte nicht so nachhaltig, wie viele dachten. Um es ganz deutlich zu sagen: Nur zwei Generationen nach dem Holocaust sind Juden in Deutschland und in der Welt wieder Ziele von Übergriffen.

Was treibt diesen gefährlichen Trend an?

Ich sage dies nicht, um die Lage künstlich zu dramatisieren. Doch die Studie muss uns Anlass zum Innehalten geben, und jeder sollte erkennen, dass dies nicht nur eine „jüdische Angelegenheit“ ist. Vielmehr geht es doch um die entscheidende Frage: In welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig eigentlich leben?

Seit meinem Studium in Deutschland begeistern mich die deutsche Kultur und Kunst. Doch diese Form des heutigen Antisemitismus ist mir damals nicht begegnet. Daher bereiten mir die Umfrageergebnisse große Angst, denn Juden in Deutschland befinden sich heutzutage wieder im Fadenkreuz unterschiedlicher antisemitischer Kräfte. Ich frage mich, was diesen gefährlichen Trend antreibt.