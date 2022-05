TV-Kritik zu „Anne Will“ : Geteilt wie einst das rote Meer

Dass nichts vorhersehbar sei im Krieg, wurde ein ums andere Mal ins Feld geführt an diesem Talkshow-Abend, um damit allerdings vor allem den Zickzack-Kurs der Bundesregierung samt ihres Bundeskanzlers zu verteidigen. Noch am Montag hatte Scholz ausgeschlossen, was Dienstag dann beschlossen wurde, nämlich schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken begründete die Verzögerung damit, dass Scholz ja nicht im Alleingang handele, sondern sich stets mit internationalen Partnern abstimme, womit sie nonchalant umging, dass Scholz noch zögerte, als Partner wie Großbritannien, Amerika, die Niederlande, von osteuropäischen Ländern wie Polen und den baltischen Staaten einmal abgesehen, die Ukraine militärisch längst unterstützten.

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton.

Fast meinte man, die Gesprächsleiterin Anne Will habe sich für den Abend ihre Moderationskärtchen bei Maybrit Illner ausgeliehen, die bereits am Donnerstag eine ähnliche Runde mit freilich anderem Personal zum selben Thema aufzubieten hatte. Bei Anne Will wurde nun noch einmal Verteidigungsministerin Lambrecht eingespielt, die mit ihrer Mitteilung, es würden jetzt doch Gepard-Flugabwehrpanzer in die Ukraine verbracht, die plötzliche Schubumkehr veranlasste. „Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht“, hatte die Verteidigungsministerin am Dienstag in die Kameras gesagt, und Johann David Wadephul von der CDU, der vier Jahre gedient und Erfahrung mit den inzwischen ausgemusterten Gepard-Panzern hat, war am Sonntagabend nicht der erste, der darauf hinwies, das genau das nicht stimme: Ein halbes Jahr müssten Soldaten an diesem Panzer mit seiner komplexen elektronischen Kampfführung geschult werden, alles andere sei „unverantwortlich“. Frühestens im Herbst oder Winter kann der Gepard demnach zum Einsatz kommen und hilft der Ukraine in der jetzigen Situation nicht.

Die Sprache, die Putin versteht

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hielt dagegen, dass zum einen noch sehr viel mehr Waffen geliefert würden, worüber zu ihrem Bedauern öffentlich nicht gesprochen werden dürfe, dass das Versprechen der Bundesregierung, diese Panzer jetzt zu liefern, aber vor allem psychologisch von größter Bedeutung sei. Und zwar in Hinblick auf den russischen Präsidenten, der stets darauf spekuliert habe, dass die EU weich, die 27 Länder uneinig und Deutschland zögerlich sei. Für sie ist die Entscheidung „das richtige Signal an Moskau, zumal alles andere hieße: Der Krieg ist morgen zuende.“