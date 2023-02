Die Verkehrspolitik ist zurück in den Talkshows. Anfang Januar hatte Sandra Maischberger bereits Bundesverkehrsminister Volker Wissing zu Gast, den sie zuletzt vor einem Jahr befragt hatte – es war ein Auftritt des FDP-Politikers, der viele offene Fragen zurückließ. Gestern dann zog Anne Will in größerer Runde nach, wobei der Titel ihrer Sendung schon Böses ahnen ließ: „Auto oder Bahn, Tempo oder Limit – Steckt die Verkehrswende im Stau?“

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Daran war fast alles schräg. Denn natürlich wird eine Mobilitätswende nur durch eine intelligente Verbindung der Verkehrsträger Bahn und Auto gelingen, und selbstverständlich sind ein hohes Tempo in der Umsetzung von Maßnahmen und das Einhalten bestimmter Limits kein Widerspruch. Im Klimaschutz geht es ja in erster Linie um eine dynamische Begrenzung des CO2-Ausstoßes.

Die Frage, ob die Verkehrswende im Stau steckt, beantworten am besten nackte Zahlen. Sie machen deutlich, dass der Verkehrssektor unter allen CO2-intensiven Regierungsressorts am weitesten hinterherhinkt. Im Jahr 2021 schon hatte hier der Ausstoß, statt um sieben Millionen Tonnen jährlich abzunehmen, um drei Millionen zugenommen, 2022, bereits im Zuständigkeitsbereich Volker Wissings, sind die Emissionen nach neuesten, vom Ministerium nicht widersprochenen Schätzungen, weiter angestiegen, offizielle Zahlen gibt es im März vom Umweltbundesamt.

Das meiste ist im Koalitionsvertrag längst geklärt

Die an diesen Zahlen abzulesende klimaschädliche Entwicklung machte eine Grafik zu Beginn der Sendung deutlich. Anne Will nutzte sie jedoch nicht, um die Einzelmaßnahmen des Verkehrsministeriums kritisch unter die Lupe zu nehmen, so wie Sandra Maischberger es begonnen hatte. Will eröffnete mit den künstlichen Widersprüchen des Sendungstitels, wobei die Abwägung der entsprechenden Begriffe bei den Diskussionsteilnehmern immer wieder in die Feststellung mündete, man müsse priorisieren. Die Frage, wie man am besten priorisiere, verlief dann immer wieder im Sand. Dabei ist sie im Koalitionsvertrag eindeutig geklärt. Diese Katze ließ Anne Will aber erst nach zehn Minuten unfruchtbarer Diskussion aus dem Sack.

Dem Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, oblag es in der Runde zu erklären, warum die FDP nun plötzlich so großen Wert auf die Beschleunigung von neuen Autobahnbauprojekten lege. Bei Maischberger hatte Wissing noch seelenruhig erklärt, pünktliche Züge seien erst im Jahr 2030 zu erwarten, und das sei „extrem schnell“, so ein komplexes Infrastrukturprojekt dauere eben. Beim Autobahnbau aber muss für die FDP jetzt alles so richtig schnell gehen, auch um Staus zu vermeiden, so Dürr, bei denen besonders viel CO2 emittiert werde.

Thorsten Frei, erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, assistierte ihm mit der Bemerkung, Autobahnen seien „Lebensadern“. Erhellender war ein Bild der Mobilitätsberaterin und Autorin Katja Diehl, welche die Autobahnausbaudiskussion mit dem Bestreben verglich, den Gürtel an der Hose zu lockern, „wenn man abnehmen will.“