Am Freitag, bei der neunten Show der aktuellen Staffel von „Let's Dance, hat sie schon wieder die höchste Benotung bekommen: 30 Punkte. Zwei Mal sogar. Anna Ermakova wird „Let’s Dance“ in diesem Jahr gewinnen, falls nichts dazwischenkommt. Es wird mit aller Wahrscheinlichkeit am Ende zu einem Showdown zwischen ihr und dem ehemaligen Kunstturner Philipp Boy kommen – der sich über die vergangenen Folgen hinweg auch immer weiter gesteigert hat, der aus seinem sportlichen Talent auch ein artistisches gemacht hat und mit seiner Profi-Tanzpartnerin Patricija Ionel ein hinreißendes Paar bildet.

Aber Anna Ermakova ist von Anfang an sensationell gewesen. Sie bringt, über ihr Körper- und Taktgefühl hinaus, eine Aura in ihre Tänze mit dem Profi Valentin Lusin mit, die sich bei jeder neuen Aufgabe noch einmal anders entfaltet, egal ob es langsamer Walzer oder Charleston ist – und beim überdreht-lustigen Charleston geheimnisvoll zu wirken, muss man erst mal schaffen.