Melnyks fatales Interview : Leise Töne werden im Krieg überhört

Jetzt geht er von Berlin nach Kiew. Für die, die nicht so viel vom Krieg und vom Völkermord an den Ukrainern hören wollen, ist das eine gute Nachricht: Andrij Melnyk

Andrij Melnyk, das Enfant terrible des diplomatischen Corps in Berlin, ist von dem Blogger Tilo Jung interviewt worden, der in der Medienlandschaft eine ähnliche Rolle zu spielen versucht. Melnyk ist der bekannteste ausländische Di­plomat in Deutschland – aus zwei Gründen: Russland führt gegen sein Land ei­nen Krieg, der in Begründung und Ausführung genozidale Züge trägt. Darüber diskutieren Fachleute und Politiker. Der amerikanische Präsident Joe Biden etwa sagte zur Rechtfertigung des Genozid-Begriffs, „dass Putin versucht, die Idee auszuradieren, man könne Ukrainer sein“.

Er schreit den Schmerz über den völkermörderischen Krieg heraus

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Melnyk schreit den Schmerz darüber in Deutschland heraus, auf „undiplomatische Weise“, wie vielfach kritisiert wurde. Noch dazu reibt er dem Publikum unter die Nase, dass führende deutsche Politiker, darunter ein ehemaliger Bundeskanzler, den Lügen des russischen Präsidenten Putin willig Glauben schenkten. (Zwei Beispiele: „Jede weitere Erdgaspipeline nach Russland dient der Diversifizierung unserer Energiequellen.“ Und: „Niemand hat die Absicht, die Ukraine anzugreifen.“). Als dann der An­griff geschah, kritisierte Melnyk, wie auch ein großer Teil der deutschen Medien, dass die Bundesregierung ihren Worten zur Unterstützung der Ukraine, was Waffen­lieferungen betraf, nur spät und halbherzig Taten folgen ließ. In ganz wenigen Fällen hat Melnyk sich im Ton vergriffen; immerhin hat er sich auch dafür entschuldigt, so in einem Gespräch im F.A.Z.-Podcast.