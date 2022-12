Netflix-Doku über Eiszeit : Wenn Bilder lügen

Was ist dran an der Netflix-Produktion von Graham Hancock über untergegangene Zivilisationen der Eiszeit? Nichts: Wissenschaftliche Erkenntnisse werden grob falsch dargestellt, die Theorie zeugt von Größenwahn.

Mit der aufwendig produzierten achtteiligen Netflix-Serie „Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur“ („Ancient Apocalypse“), die in Deutschland wochenlang unter den Top Ten des Streaming-Anbieters stand, verfolgt der Autor Graham Hancock nach eigener Aussage zwei Ziele. Zum einen möchte er, der sich seit 30 Jahren in Büchern mit der Prähistorie beschäftigt, neue „Beweise“ für die Existenz einer fortschrittlichen („advanced“) Eiszeit-Zivilisation vorlegen. Zum anderen will er die Zunft der „Mainstream-Archäologen“, wie er sich ausdrückt, entlarven, die diese Beweise ignorierten und an ihrer „alten Erzählung“ von den Jägern und Sammlern festhielten, die, so Hancock spöttisch, eines Tages erwacht seien und beschlossen hätten, gigantische Bauwerke mit 20 Tonnen schweren Steinen zu errichten.

Das zweite Ziel kommt mit dem ersten permanent in Konflikt. Erklärt Graham in einem besonnenen Moment der Serie, er wolle eigentlich nur „eine andere Perspektive“ auf die Urgeschichte aufzeigen (wer würde sie ihm nicht zugestehen?), stilisiert er sich an anderer Stelle zum „Feindbild Nummer Eins der Archäologen“ und gibt mit der breitbeinigen Aussage an: „Ich versuche, das Paradigma der Geschichte zu stürzen“. Der Zuschauer erlebt im Verlauf der Serie ein History-Fernsehen in Trump-Manier. Der Begriff der „Mainstream-Archäologie“ ist mit Bedacht gewählt. Eine ganze Disziplin wird als engstirnig abgewertet, damit Hancock sie mit seinen knalligen alternativen Fakten übertönen kann. Offenbar gilt bei Netflix neuerdings die blanke Wissenschaftsverachtung schon als Quotenbringer.

Versucht man die Argumentationslinie hinter dem Rausch der von Spannungsmusik untermalten Bildern archaischer Bauten nachzuvollziehen, fällt schnell auf, wie wahnwitzig sie ist. Es beginnt schon damit, dass der Grundwiderspruch, den Hancock mit spöttischer Miene ein ums andere Mal konstruiert, gar nicht besteht. Denn: Warum hätten Jäger und Sammler nicht über die Fähigkeit verfügen sollen, tonnenschwere Steine zu bewegen, sie auf- und ineinander zu fügen?

Damit ist die Grundthese hinfällig

Einer der in der Serie mit wenigen Sätzen zum Stichwortgeber degradierten Archäologen, Professor Necmi Karul, Ausgrabungsleiter in Göbekli Tepe, wo im zehnten Jahrtausend vor Christus die ersten Monumentalbauwerke der Menschheit errichtet wurden, sagt im Gespräch mit der F.A.Z.: „Das ist ganz einfach. Diese T-Pfeiler sind groß und schwer, aber sie kamen nicht von weit her. Die Oberfläche des Kalksteins ist sehr hart, weil sie ausgetrocknet ist. Wenn man aber in die Tiefe geht, ist der Stein ganz weich. Man kann ihn mit einem Löffel ausformen, ihn in einer Lage herausbrechen und dann mit vielen Menschen einfach zum Bauwerk tragen.“ Überdies seien mehrere Entwicklungsstufen sichtbar.