US-Presse und der Kapitolsturm : Es ist nicht zu Ende

Zum Jahrestag des Sturms auf das Kapitol fragt sich die amerikanische Presse, was er für das Land bedeutet. Die älteste Demokratie der Welt scheint vielen mehr denn je in Gefahr.

Zum Jahrestag der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ringt die amerikanische Presse mit ihrer Haltung zu den Ereignissen. „Der 6. Januar war nicht die Kulmination, sondern der Anfang von etwas“, heißt es in einer Einschätzung des Poynter-Instituts, die vielerorts zitiert wurde. „Wo also fangen wir an, während wir zurück und voraus blicken?“

Manche fangen mit persönlichen Geschichten an. „Vanity Fair“ zeichnet die Radikalisierung von Rosanne Boyland nach, die als Anhängerin der QAnon-Verschwörungstheorien zum Kapitol gekommen war und bei Auseinandersetzungen zwischen Protestlern und der Polizei starb. Boyland hatte in einer Gruppe der Anonymen Alkoholiker Kontakt zu radikalen Trump-Fans gefunden. „Könnte es einen besseren Ort geben, an dem man Menschen rekrutiert, die nach einer Bestimmung suchen?“, fragt Boylands Schwester Lonna in dem Stück.

Zahlreiche Politiker, Journalisten und Ordnungskräfte, die am 6. Januar 2021 im Kapitol vor dem von Donald Trump angestachelten Mob flüchten mussten oder versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, schildern ihre Erlebnisse und die Folgen. So schreibt Grace Segers in der „New Republic“, der Tag hinterlasse keine Narben, weil Narben sich erst bildeten, wenn Wunden heilten – „und wir sind nicht einmal annähernd im Heilen begriffen“.

Die Geschichte des Kapitolsturms verschwinde nicht als abnorme Bedrohung für das Herz der amerikanischen Demokratie in die Vergangenheit, sondern müsse noch geschrieben werden, meint Associated Press. Die Agentur zitiert eine Umfrage, derzufolge 93 Prozent der Demokraten, aber nur 29 Prozent der Republikaner die Erstürmung des Parlaments als Angriff auf die Regierung wahrnehmen. „Politico“ zeigt auf, dass 57 Menschen, die in die Ereignisse am Kapitol verwickelt waren – als Teilnehmer der Trump-Demonstration, des Marsches auf das Parlament oder seiner Erstürmung –, politische Ämter anstreben. „Aber anstatt dass sie dies disqualifizierte“, so „Politico“, „diente es offenbar als politisches Sprungbrett für Dutzende von Republikanern, die in diesem Jahr auf den Stimmzetteln von landesweiten, bundesstaatlichen und örtlichen Wahlen stehen.“ Amerika sei seit dem 6. Januar 2021 nicht länger die stolze älteste kontinuierliche Demokratie der Welt, befindet David Remnick, Chefredakteur des „New Yorker“, und fragt: „Steht uns ein Bürgerkrieg bevor?“

Die Presse geht auch mit sich selbst ins Gericht. Man nehme, so lautet der Befund, die Bedrohung der Demokratie, die sich im Kapitolsturm und der Sammlung der republikanischen Partei um Trumps Mär von der gestohlenen Wahl ausdrücke, nicht ernst genug. „Jeder Tag ist jetzt der 6. Januar“, schrieb die Redaktionsleitung der „New York Times“ vor einigen Tagen in einem Leitartikel und beklagte, dass „die Republik existenzieller Gefahr durch eine Bewegung ausgesetzt ist, die offene Demokratieverachtung praktiziert und gezeigt hat, dass sie zum Erreichen ihrer Ziele zur Gewalt bereit ist“. 2021 seien in 41 Bundesstaaten fast drei Dutzend Gesetze verabschiedet worden, welche die dortigen Regierungen ermächtigten, den Willen ihrer Wähler zu übertrumpfen. „Der Kapitolsturm setzt sich in Regierungsgebäuden landesweit fort, in einer unblutigen, legalisierten Form.“

„Ruft es von den Dächern, bevor es zu spät ist“, schreibt Margaret Sullivan in der „Washington Post“. Sie fordert eine „klare und furchtlose“ Positionierung der Presse gegen die Demontage der Demokratie. Die Presse müsse sich stärker auf Akteure konzentrieren, die für die Erhaltung von Abstimmungsrechten und die Verteidigung demokratischer Normen kämpfen, anstatt vor allem über die Antagonisten zu berichten. Das habe man schließlich auch schon in der Klimawandel-Berichterstattung bewerkstelligt.

Matt Fuller urteilt in „The Daily Beast“: „Die meisten Medien haben immer noch nicht wirklich ausgeknobelt, wie man über die Republikaner berichten soll. Ich schließe mich selbst in diese Behauptung ein. Wir tun vor allem so, als wäre der 6. Januar nie geschehen.“ Auch Fuller lässt seine Erfahrungen als Reporter Revue passieren. Schwerer als diese Erlebnisse wiege die Erkenntnis, dass es nicht lange dauere, „bis wir einfach hinnehmen werden, dass Republikaner verlorene Wahlen zu kippen versuchen“. Eine Wahl zu bestätigen, die einem demokratischen Kandidaten Macht gibt, werde bei den Republikanern als Verrat gelten. „Dorthin steuern wir – wenn wir nicht schon da sind. Und deswegen haben wir, ein Jahr später, in unserer Antwort auf den 6. Januar zum größten Teil versagt.“