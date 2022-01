allesaufdentisch : Youtube entfernt Video mit Falschinformationen

Das Videoportal Youtube hat ein Video der Aktion #allesaufdentisch entfernt und deren Kanal für eine Woche gesperrt. Ein Sprecher von Youtube teilte der F.A.Z. auf Anfrage mit, man habe klare Richtlinien, was auf der Plattform erlaubt sei und was nicht. Ein Video des Kanals sei gesperrt worden, weil es „medizinische Misinformations-Richtlinien“ verletze. Diese besagen unter anderem, dass auf Youtube keine Inhalte zu Covid-19 erlaubt sind, „die ein ernsthaftes Risiko für körperlichen Schaden bergen“.

Am Mittwoch hatte zuerst der „Spiegel“ über die Sperrung des Kanals berichtet. Demnach war in dem am Dienstag gelöschten Video behauptet worden, dass die Corona-Impfung zu 13.000 Todesfällen geführt habe und dass Covid-19 lediglich eine leichte Erkältung sei. In den Youtube-Richtlinien heißt es derweil, es seien keine Inhalte erlaubt, „die medizinische Fehlinformationen zu Covid-19 verbreiten, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen“. Laut epd ist der Anwalt der Initiatoren von #allesaufdentisch, Joachim Nikolaus Steinhöfel, bislang nicht mit der Sache befasst.

In der Vergangenheit hatte Youtube bereits mehrere Videos der Aktion gelöscht. Am 11. Oktober 2021 erreichte die Initiative vor dem Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen die Löschung zweier Beiträge. Medienberichten zufolge legte Youtube Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung ein.

Die Aktion #allesaufdentisch bezeichnet sich selbst als „Initiative für einen gesellschaftlichen Dialog“. Initiiert wurde sie unter anderen von dem Schauspieler Volker Bruch („Babylon Berlin“). Ziel ist nach Angaben der Organisatoren, „die Pandemie als gesamtgesellschaftliches Problem zu betrachten, und auch denjenigen ExpertInnen Gehör zu verschaffen, die bisher, trotz ihrer oft hohen Reputation, in der öffentlichen Debatte kaum oder gar nicht wahrgenommen wurden“. Viele der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler waren bereits an der umstrittenen Kampagne #allesdichtmachen beteiligt.