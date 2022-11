Alles außer Fußball : Es sollte knallen

Wohin schauen, wenn wir bewusst den Blick von der Fußball-WM in Qatar abwenden wollen? In die Gedichte des in Ungnade gefallenen Dichters Mohammed al-Ajami zum Beispiel.

Die Fußball-WM in Qatar boykottieren: Das sagt sich so leicht. Kein einziges Spiel im Fernsehen anschauen, keine Miene verziehen, wenn die Kollegen am nächsten Tag im Büro die schönsten Momente nacherzählen, im Sportteil der Zeitung allenfalls die Berichte über die Europameisterschaft im Curling oder die Champions League im Handball lesen. Und dann? An dieser Stelle finden sich in den kommenden Wochen Anregungen für Beschäftigungen, die mindestens so anregend sind wie das Verfolgen der Weltmeisterschaft, aber nicht erfordern, in diesem Zusammenhang über Menschenrechtsverletzungen hinwegzusehen.

Wer sich etwa statt mit Vorrunden­begegnungen mit den Gedichten des Qatarers Mohammed al-Ajamis befasst, kommt an den Grundrechten nicht vorbei, an ihrer Missachtung durch die Justiz in seinem Heimatland. Als Student hatte Mohammed al-Ajami in Kairo in privatem Kreis Selbstverfasstes vorgetragen, eine Auf­­nahme fand den Weg ins Internet, und als der junge Mann fünfzehn Monate später, im November 2011, nach Hause reiste, nahm ihn die Staatssicherheit des Emirats gefangen.

Nach vier Monaten in Einzelhaft, Schilderungen von Amnesty Inter­national zufolge in einer Zelle, so klein, dass er sich nur hinlegen konnte, wenn er sich gegen das Waschbecken drückte, wurde ihm der Prozess ge­macht. Die Anklage: „öffentliche An­stiftung zum Sturz der Regierung“, „öffentliches Infragestellen der Autorität des Emirs“ und „öffentliche Be­leidigung des Kronprinzen“. Das Ur­teil: lebenslänglich, später abgemildert in eine fünfzehnjährige Haft­strafe.

Als Mohammed al-Ajami im März 2016 nach internationalem Druck vom Emir begnadigt wurde, hatte er mehr als vier Jahre im Ge­fängnis verbracht. Wegen eines Ge­dichts. In ei­nem Land, dessen Herrscherfamilie sich nicht nur Sportförderung, sondern auch die Unterstützung der Künste und des kulturellen Austauschs auf die Fahnen geschrieben hat und den höchstdotierten Übersetzerpreis der Welt auslobt. „Seht hier den Kämpfer, er trägt schon sein To­tenkleid“, heißt es in al-Ajamis „Jasmingedicht“ von 2011, „er sagt, der Sieg ist nicht zu haben ohne Blut und ohne Leid.“ Das eigene Totenkleid wird der Dichter in den Jahren seiner Haft vor Augen gehabt haben. „Ach, es sollte mal knallen in Ländern der brutalen Dynastien“, heißt es ein paar Zeilen später. Einen kraftvollen Pfostenschuss braucht es dafür nicht.