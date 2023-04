Boris Becker bei der Premiere des Films „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ auf der Berlinale am 19. Februar dieses Jahres. Bild: AFP

In „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker” erzählt der Dokumentarfilmer Alex Gibney die Geschichte des Tennisstars. Was fasziniert ihn an Beckers Auf und Ab? Ein Interview.