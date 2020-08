Aktion gegen Bilderfälschung : Ein Foto sagt längst nicht alles

Gefälschte Bilder sind mit der Omnipräsenz des Netzes alltäglich geworden. Die „New York Times“ will sie mit einem Kniff kenntlich machen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Offenbar waren Fox News die Bilder von den Protesten in Seattles besetzter Zone Mitte Juni nicht dramatisch genug. Mit mehreren Bildfälschungen überspitzte der Sender auf seiner Website am 12. Juni die Geschehnisse. Bei einer handelte es sich um eine Fotomontage, auf der man außer dem zerbrochenen Schaufenster eines offenbar verwüsteten Kaufhauses ein paar dunkle Gestalten im Hintergrund sowie im Vordergrund einen Schwerbewaffneten mit kugelsicherer Weste sah.

Es stellte sich heraus, dass die grobe, leicht zu erkennende Montage mehrere Fotos der Agentur Getty Images, die am 30. Mai und am 10. Juni aufgenommen worden waren, zusammenführte. Der Bewaffnete war bei Fox News außerdem in ein Foto eingefügt, auf dem ein Schild mit der Aufschrift „You are now entering free Cap Hill“ (Sie betreten jetzt das freie Cap Hill) zu sehen war. Ein weiteres Bild, das Fox News zur Berichterstattung aus Seattle ins Netz stellte, zeigte unter der Überschrift „Crazy Town“ ein brennendes Auto vor einer in Flammen stehenden Fassade. Die Aufnahme war nicht in Seattle, sondern in St. Paul im Bundesstaat Minnesota entstanden. Notiz von den Fälschungen nahm unter anderem die „Seattle Times“. Fox News entfernte die Bilder. Der Sender entschuldigte sich für das „Versehen“, die Proteste in Seattle mit einem Foto aus St. Paul versehen zu haben, sowie für das Versäumnis, die „Collage“ nicht als solche kenntlich gemacht zu haben, man bedauere „diese Fehler“.

Bildfälschungen wie diese dienen nicht nur der Dramatisierung, sie dienen als scheinbare Belege für politische Behauptungen und Verschwörungstheorien, gerade im Netz. So etwa eine auf Facebook kursierende Aufnahme der Bill & Melinda Gates Foundation, auf der auf dem Gebäude der Schriftzug „Center for Global Human Population Reduction“ zu erkennen ist. Oder jenes Video, das angeblich zeigt, wie ein Stück der neuen Grenzmauer zu Mexiko vom Wirbelsturm Hanna umgepustet wird. Mit Hilfe lernfähiger Software ist es längst möglich, nicht nur Fotos, sondern auch Videos so zu verfälschen, dass die Manipulation schwer zu erkennen ist. Mit solchen „Deep Fakes“ kann man Menschen Worte in den Mund legen, die sie nie gesagt haben.

Um solche Irreführungen transparent zu machen, hat die „New York Times“ das sogenannte News Provenance Project – etwa: Projekt zum Ursprung von Nachrichten – gestartet, das mit Hilfe von Blockchain-Technologie Leser in die Lage versetzen will, Informationen zu verifizieren. „Was, wenn jedes Bild in den sozialen Netzwerken Kontextinformationen aufweisen würde?“, hieß es in einem Hintergrundstück, in dem die Zeitung bereits im Januar über das Projekt informierte.

Blockchains sind verkettete Datenblöcke, die aufeinander aufbauen und so ein fortlaufendes Dokumentationsregister bilden, dessen Bestandteile dezentral und vom jeweiligen Netzwerk selbst verwaltet werden. Im Fall der „Times“-Projekts umfasste das Netzwerk verschiedene hypothetische Redaktionen sowie soziale Netzwerke, die alle Zugriff auf einen bestimmten Bildbestand haben. In Zusammenarbeit mit IBM entwickelt die „Times“ ein Verfahren, mit dessen Hilfe diese Bilder mit sogenannten Metadaten über ihren Ursprung versehen werden. Diese Daten sind dem Betrachter per Klick zugänglich – etwa der Verfasser, der Ort der Aufnahme, die originale Bildunterschrift. Damit ist nicht nur die Quelle, sondern auch der dazugehörige Kontext ersichtlich; wer sich vergewissern möchte, dass ein Bild tatsächlich die Straßen von Portland und nicht die von St. Paul in Minnesota zeigt, kann das mit einem Klick tun.