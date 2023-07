Der Publizist, Psychologe und Extremismusexperte Ahmad Mansour geht juristisch gegen einen Journalisten vor, der behauptet hatte, er habe seine Biographie gefälscht. Er werde den Autor „wegen Verleumdung und falschen Tatsachenbehauptungen verklagen“, sagte Mansour der „Zeit“. „Ich bin kein Lügner, ich werde verleumdet.“ Hier handele es sich um den Versuch, ihn „als Person zu delegitimieren“.

Der Autor James Jackson hatte auf dem britischen Webportal „Hyphen“ behauptet, Mansour habe falsche Angaben zu seinem Studium an der Tel Aviv University gemacht und sei nicht Anhänger einer radikalen muslimischen Bewegung gewesen, könne sich folglich nicht als Aussteiger bezeichnen.

Er habe sehr wohl auch an der Tel Aviv University studiert und einen Abschluss an der HU Berlin gemacht, sagt Mansour in der „Zeit“. Sein erster Abschluss, hatte Mansour an anderer Stelle gesagt, sei von der Fachhochschule Tel Aviv-Yaffo, die an die Tel Aviv University angebunden sei. Auf Twitter postete Mansour zudem das Zeugnis seines Diploms an der Humboldt-Universität. Der „Berliner Zeitung“ gegenüber bestätigte die Uni, dass Mansour am 24. März 2009 der akademische Grad Diplom-Psychologe verliehen worden sei.

Er sieht seine Familie und sich gefährdet

Tatsache sei auch, sagte Mansour in der „Zeit“: „Ich gehörte in Israel von 1989 bis 1996 der Islamischen Bewegung an. Diese Gruppe ist der arabisch-israelische Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft, und das sagen ihre Gründer auch.“

In der Folge des Artikels auf „Hyphen“ war Mansour im Internet mit Häme überzogen worden. Als Warner vor islamischem Extremismus und dem politischen Islam ist er ohnehin Zielscheibe persönlicher Anwürfe. Doch diesmal habe das Ausmaß des Shitstorms noch zugenommen. Er sehe sich und seine Familie in Israel gefährdet, sagte Mansour in der „Zeit“. Kritiker des Islamismus würden in Deutschland diskreditiert und in die Nähe der AfD gerückt. Islamismus-Kritik werde „unter AfD-Verdacht gestellt und als ausländerfeindlich abgestempelt, auch wenn sie von Muslimen und Ausländern wie mir kommt.“

Anfang 2022 hatte Mansour im Auftrag der Deutschen Welle Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Arabisch-Redaktion des Senders untersucht. Er befand, dass die Vorwürfe im Fall von mehr als einem Dutzend Mitarbeitern zuträfen. Doch gehe es um eine Minderheit der mehr als 200 Mitarbeiter der Redaktion, so Mansours Fazit. „Ein struktureller Antisemitismus“ sei nicht vorhanden.

Ob er angesichts der massiven Anfeindungen ans Aufhören denke, will die „Zeit“ von Mansour schließlich wissen. „Jeden Tag“, antwortet Mansour. Aber er gebe nicht auf: „Noch nicht.“