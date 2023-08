Das Onlinemagazin „Hyphen“ verzichtet darauf, falsche Tatsachenbehauptungen über den Integrations- und Islamismusexperten Ahmad Mansour weiter zu verbreiten. Das Magazin hat eine Unterlassungserklärung abgegeben, wie zunächst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete.

Der in Berlin lebende Autor James Jackson hatte in einem auf „Hyphen“ veröffentlichten Artikel behauptet, Mansour habe Teile seiner Biographie gefälscht. Er warf ihm unter anderem vor, falsche Angaben zu seinem Studium an der Tel Aviv University gemacht zu haben und nicht wie behauptet Anhänger einer radikalen muslimischen Bewegung gewesen zu sein. Folglich könne er sich nicht als Aussteiger bezeichnen.

Mansour widersprach diesen Behauptungen, verwies auf seinen Universitätsabschluss, auf seine Zeit bei dem arabisch-israelischen Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft und ging juristisch gegen die Darstellung vor.

Mansour sollte schweigen

Zunächst war das britische Magazin zwar bereit, die geforderte Unterlassungserklärung abzugeben und darüber hinaus Mansours Anwaltskosten zu übernehmen – allerdings unter der Bedingung, dass Mansour darüber schweige, die Bedingung sollte mit der Unterlassung verbunden sein. Mansour wäre es folglich nicht erlaubt gewesen, öffentlich über Jacksons falsche Tatsachenbehauptungen und deren Rücknahme zu sprechen.

Zu diesen Bedingungen waren Mansour und sein Rechtsanwalt Aron Heidtke von der Berliner Sozietät Raue nicht bereit, den Vertrag zu unterzeichnen. Am Montag habe „Hyphen“ sich dann bereit erklärt, von der Forderung abzusehen.

Heidtke bestätigte der F.A.Z, dass die Unterlassungserklärung inzwischen unterzeichnet ist. Obwohl Ahmad Mansour nach eigener Aussage durch die Falschdarstellungen bereits ein Schaden entstanden sei – viele Menschen in seinem Heimatdorf sähen in ihm nun einen Verräter und Islamhasser –, werde man von weiteren rechtlichen Schritten absehen: „Mit Abschluss des Unterlassungsvertrages ist die Auseinandersetzung mit ‚Hyphen‘ erledigt“, sagte Heidtke.

Die Kanzlei Graef, die „Hyphen“ vertritt, bestätigte auf Anfrage, dass es eine Unterlassungsvereinbarung gibt. Was die Verschwiegenheitsklausel angeht, teilte der Anwalt Ralph Oliver Graef mit: Da es in den Gesprächen zwischen den Parteien auch um die Klärung weiterer Punkte, wie Ersatz von Anwaltskosten oder Gerichtsstand gegangen sei, sei ein Vertrag aufgesetzt worden. Solche Verträge enthielten „üblicherweise Verschwiegenheitsklauseln“, so etwas kenne man etwa aus einem Arbeitsvertrag.

Generell sei „die professionelle Kommunikation zwischen Anwälten im Interesse eines funktionierenden Rechtsstaates immer geschützt und vertraulich“. Inhalte der anwaltlichen Kommunikation in der Presse zu finden (in diesem Fall in der NZZ), entspreche „nicht den anwaltlichen Usancen, egal ob es eine Verschwiegenheitsklausel gibt oder nicht“. Der Rechtsstreit sei beigelegt. „Aufgrund der lösungsorientierten und nicht konfrontativen Herangehensweise unserer Mandanten“ bekomme Ahmad Mansour „durch den Unterlassungsvertrag jetzt viel mehr, als er in der Kürze der Zeit hätte erreichen können“, hätte er doch „den juristisch langen und dornigen Weg nach England antreten“ müssen, um etwas zu erreichen.

Jacksons Artikel ist bei „Hyphen“ nach wie vor online abrufbar, allerdings mit einem Korrekturhinweis versehen. Insgesamt fünf Tatsachenbehauptungen muss das Magazin darin korrigieren.