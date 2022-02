Knapp 48 Stunden festgehalten : Afghanische Journalisten wieder frei

Nach zwei Nächten in Gewahrsam sind die afghanischen Journalisten Waris Hasrat und Aslam Hidschab in Kabul wieder freigelassen worden. Das bestätigte Sharif Hassanyar, Nachrichtenchef des privaten Fernsehsenders Ariana, bei dem Hasrat als Produzent und Moderator von politischen Sendungen und Hidschab als Wirtschaftsreporter arbeiten, über Twitter.

Die beiden Journalisten waren Kollegen zufolge am Montag von bewaffneten Männern in Uniform mit Regierungsautos direkt vor dem Tor des Senders mitgenommen worden. Ein Sprecher des Geheimdienstes der Taliban (GDI) hatte tags darauf allerdings abgestritten, die Journalisten seien vom GDI festgenommen worden. Nach Auskünften des Senders konnten Waris Hasrat und Aslam Hidschab nun zu ihren Familien zurückkehren, sie seien nicht physisch misshandelt worden. Es habe keine Erklärung seitens der Taliban gegeben.

Bei einer Veranstaltung in Kabul äußerte sich Sabiullah Mudschahid, der Sprecher der Taliban, nicht zu dem Fall, kündigte aber an, eine Medienbeschwerdekommission einrichten zu wollen, um „Missverständnisse zu vermeiden“. Eine derartige Kommission war 2015 aufgelöst worden, nachdem sie von Regierungsseite oft genutzt worden war, um sich über kritische Berichterstattung zu beschweren und Medien einzuschüchtern. Das Mediengesetz der Vorgängerregierung sei weiterhin in Kraft, sagte Mudschahid weiter. Man werde Medien unterstützen, wenn diese „den islamischen Rahmen und die nationalen Interessen beachten“.

Die internationale Organisation Reporter ohne Grenzen zählt die Taliban zu den größten Feinden der Pressefreiheit weltweit. Innerhalb von drei Monaten sei die Zahl der in Afghanistan registrierten Medien von 543 auf 312 zurückgegangen. Seit dem Fall von Kabul am 15. August hätten 6400 Medienschaffende ihre Arbeit verloren, viele lebten in Angst, unter großer psychischer Belastung oder versuchten, das Land zu verlassen.

Wie Reporter ohne Grenzen begrüßt auch die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan die Freilassung der beiden Journalisten. Von Parwana Ibrahim Khil und Tamana Paryani fehlt indes nach UN-Angaben auch zwei Wochen nach ihrem Verschwinden jede Spur. Die beiden Frauen waren mit insgesamt vier Angehörigen am 19. Januar in Kabul festgenommen worden, nachdem sie drei Tage zuvor an einer friedlichen Demonstration für die Einhaltung von Frauenrechten durch die Taliban teilgenommen hatten.