Was tun, wenn einem die „Mainstream-Medien“ nicht die Beachtung schenken, die man dem eigenen Selbstverständnis nach verdient? Der AfD-Kreisverband Kulmbach scheint eine Lösung gefunden zu haben. In seinem Sachantrag, der beim AfD-Bundesparteitag in Magdeburg am kommenden Freitag zur Abstimmung steht, fordert er den Bundesvorstand der Partei zum „Aufbau eines AfD-freundlichen TV-Senders“ auf.

Jannik Müller Volontär. Folgen Ich folge

Der im gesamten Bundesgebiet zu empfangende Sender solle noch in der laufenden Vorstandsperiode, also vor der nächsten Bundestagswahl, auf Sendung gehen. Angesichts der „erdrückenden Unterstützung“ gegnerischer Parteien „durch die öffentlich-rechtlichen sowie privaten Rundfunkanstalten“ scheint der Aufbau eines eigenen TV-Programms für den Kreisverband die Ultima Ratio zu sein. Andernfalls sei die „Zielsetzung, unser Land zu regieren, nur schwer erfüllbar“.

Journalisten-Verband meldet sich zu Wort

Auch ein Vorbild hat man in Oberfranken ausgemacht: keinen Geringeren als Donald Trump, der „niemals ohne die Zustimmung und Unterstützung des TV-Senders Fox News Präsident der Vereinigten Staaten geworden wäre“. Wie genau der Haus-und- Hof-Sender aufgebaut werden soll, bleibt offen.

Mehr zum Thema 1/

Auch mit rechtlichen Fragen scheint man sich noch nicht aus­einandergesetzt zu haben, jedenfalls leistet der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) gerne Nachhilfe: Ein AfD-Sender wäre „nach dem geltenden Medienstaatsvertrag gesetzeswidrig“, die Erteilung einer Lizenz unwahrscheinlich. „Einen Parteisender gleich welcher politischen Couleur brauchen wir nicht“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Dabei werde das Fernsehen laut den Antragstellern doch „in den nächsten Jahrzehnten die entscheidende Rolle in der Meinungsführerschaft spielen“. Das Internet wird nicht erwähnt, dabei hat die AfD dieses für sich doch längst entdeckt.