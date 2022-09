Ärger über neuen Kurs von CNN : Wie umgehen mit all den Lügen?

Bei CNN herrscht dicke Luft. Zwei profilierte Journalisten gehen. Der Senderchef Chris Licht will CNN zurück in die „Mitte“ führen. Aber wie geht das angesichts von Trumps Umsturzgerede?

Als Chris Licht im Frühjahr die Leitung von CNN übernahm, nachdem der vorherige Senderchef Jeff Zucker wegen einer nicht öffentlich gemachten Beziehung zu einer Untergebenen zurückgetreten war, gab er die Devise aus, er wolle den Sender weg von parteiischer Berichterstattung und zurück zu „harten“ Nachrichten führen. Er wolle mit dem Sender erreichen, verlorenes Vertrauen der Menschen in die Medien zurückzugewinnen. So schrieb Licht in ei­nem Memo an die CNN-Mitarbeiter. Er er­klärte auch, wie er sich das vorstellt: indem man „furchtlos die Mächtigen zur Rechenschaft zieht, den Status quo infrage stellt, Gruppendenken hinterfragt und Zuschauer und Leser mit harten Fakten und aufschlussreichen Kommentaren informiert und dabei stets Respekt vor abweichenden Perspektiven zeigt“.

Unter anderem ordnete Licht größere Zu­rückhaltung bei der Benutzung des „Breaking News“-Banners an – „wir sind aufs Informieren, nicht aufs Alarmieren konzentriert“. Er forderte, man möge Ab­stand nehmen von dem Begriff „big lie“ (große Lüge) in Bezug auf Donald Trumps Behauptung, die Präsidentschaftswahl 2020 sei ein Betrug gewesen, weil das nach einem politischen Slogan klinge. Licht drängte zudem darauf, in den politischen Talkshows des Senders auch konservativen Stimmen Gehör zu verschaffen.

Aber angesichts des Abgangs zweier wichtiger Journalisten in den vergangenen zwei Wochen fragen sich nun manche, ob Licht den Sender einer „Säuberung“ unterziehe – von solchen Kollegen, die scharfe Kritik an Donald Trump und antidemokratischen Kräften üben.

Bei „Reliable Sources“ trat er als Kritiker Trumps auf

Mitte August hatte der Sender bekannt gegeben, sein Medienmagazin „Reliable Sources“ (Verlässliche Quellen) nach drei Jahrzehnten einzustellen, was den Abgang von Brian Stelter zur Folge hatte. Stelter, der ein Jahrzehnt lang als Medienreporter bei der „New York Times“ arbeitete, bevor er 2013 das CNN-Magazin übernahm, ist einer der einflussreichsten Medienjournalisten Amerikas. Bei „Reliable Sources“ trat er als Kritiker Trumps und an dessen Um­gang mit den Medien auf. In seiner letzten Sendung sprach Stelter die neue Politik von CNN direkt an. „Ich weiß, dass es nicht parteiisch ist, sich für Anstand, Demokratie und Dialog einzusetzen“ sagte er. „Es ist nicht parteiisch, sich gegen Demagogen aufzulehnen. Es ist notwendig.“

In der vergangenen Woche folgte die Kündigung eines weiteren renommierten CNN-Journalisten: John Harwood, langjähriger Korrespondent von CNN im Weißen Haus, nahm seinen Hut. Auch Harwood war unverblümt als Kritiker Trumps aufgetreten. Zuletzt hatte er den ehema­ligen Präsidenten als „verlogenen Demagogen“ bezeichnet und die Einschätzung des Präsidenten Joe Biden, Trump und sein Gefolge seien eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie, „wahr“ ge­nannt. Ebenso wie Stelter, der erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag für weitere vier Jahre verlängert hatte, hatte auch Harwood offenbar noch mindestens zwei weitere Jahre Vertragslaufzeit, was eine nicht einvernehmliche Trennung nahelegt, wie die „Washington Post“ bemerkt. Harwood gestand zwar ein, dass seine Worte von traditioneller Berichterstattung abwichen. Aber er bemerkte auch, dass die journalistische Richtschnur, „im Angesicht ehrlicher Meinungsverschiedenheiten unparteiisch zu bleiben“, nicht länger gelten könne, denn „dies sind keine ehrlichen Meinungsverschieden­heiten“.