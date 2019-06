Adil Demirci : Journalist darf Türkei verlassen

Diese Festsetzung hat ein Ende: Der in Istanbul festsitzende Kölner Journalist Adil Demirci darf die Türkei verlassen. Das bestätigte der Kölner Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich (SPD) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Samstag. Mützenich, kommissarischer Chef der SPD-Bundestagsfraktion, berief sich der Zeitung zufolge auf Informationen des Auswärtigen Amtes.

Demircis Mutter war diesen Angaben nach am vergangenen Mittwoch in Köln an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Da ihr schlechter Gesundheitszustand schon lange bekannt war, hatten Demircis Anwälte vor der jüngsten Verhandlung Ende April eine Aufhebung der Ausreisesperre beantragt.

Im April 2018 war Demirci in Istanbul festgenommen worden. Der Kölner Sozialarbeiter arbeitete freiberuflich für die linke Nachrichtenagentur Etha. Er wird beschuldigt, Mitglied der verbotenen Marxistisch-Leninistischen Partei (MLKP) zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Demirci weist die Vorwürfe zurück. Ihm wird vorgehalten, an drei Beerdigungen von MLKP-Mitgliedern teilgenommen zu haben. Demirci gibt an, als Journalist dort gewesen zu sein. Seit Mitte Februar befindet sich Demirci auf freiem Fuß, durfte die Türkei aber bislang nicht verlassen.