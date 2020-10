Rockband nährt Gerüchte : Drehen die alten Herren von AC/DC wieder auf?

Man konnte eigentlich nicht mehr damit rechnen, dass von AC/DC noch etwas kommt. Das letzte Album „Rock or Bust“, erschien 2014. Die letzte Tournee endete 2016 - mit Axl Rose von den „Guns ´N`Roses“ als Leadsänger anstelle von Brian Johnson, der sein Gehör zu verlieren drohte. Im November 2017 starb der Bandgründer und Rhythmusgitarrist Malcolm Young.

Er hatte die Band gemeinsam mit seinem Bruder Angus 1973 gegründet. Rund 200 Millionen Platten haben die Herren des Hard Rock seither verkauft. Mit ihrem unverkennbaren Sound, der sich schon nach dem ersten, spätestens zweiten Gitarren-Riff erschließt, haben sie gewissermaßen eine eigene Musik-Gattung ins Leben gerufen. Warum AC/DC auf der Liste der „100 besten Hard-Rock-Bands“ des amerikanischen Musiksender VH 1 nur auf Platz vier stehen sollen, erschließt sich unsereinem nicht. Schließlich spielte diese Band in einer eigenen Liga. Selbst im betagteren Alter rissen die Herren Hardrocker ihr Publikum mit.

Doch 2016 schien es damit vorbei, nach Malcolm Youngs Tod 2017 und mit Brian Johnsons Erkrankung kaum möglich, dass AC/DC je wieder in einer Formation aufliefe, die mit dem Original etwas zu tun hat. Zwar nährte die Band immer wieder das Gerücht, dass jetzt, jetzt, jetzt der nächste Song oder doch wieder ein Album käme. Plus Tournee, oder auch nicht. Doch dabei blieb es, bis - jetzt?

Im Internet jedenfalls hat die Band in dieser Woche einen dreißig Sekunden langen Clip veröffentlicht, der nach genau dem Klingt, was AC/DC immer war. „Shot In The Dark“ heißt das Stück, zu sehen ist der Gitarrist Angus Young. Doch nicht nur der Senior in der Schuluniform soll dabei sein, auf einem Foto, das die Band auf verschiedenen Plattformen verbreitet, sind neben Angus Young der Sänger Brian Johnson, der Bassist Cliff Williams und der Schlagzeuger Phil Rudd zu sehen, die (Williams und Rudd mit Unterbrechungen) sein Jahrzehnten dabei waren oder sind. Fünfter im Bunde ist an der Rhythmusgitarrist Stevie Young, der Neffe von Angus und Malcolm Young, der seit 21014 in der Band spielt.

Der Schriftzug „PWRUP“ spricht nach Ansicht vieler Beobachter dafür, dass das nächste Album „Power Up“ („Einschalten) heißt und - tatsächlich kommt. Es wäre das erste seit sechs Jahren, „Rock Or Bust“, die sechzehnte und bislang letzte Langausspielung der Band, kam 2014 heraus. Mit einer Tournee dürfen die Fans angesichts der Corona-Pandemie allerdings nicht rechnen.