Es wäre leicht, den neuen Film des mittlerweile 85 Jahre alten Schauspielers Morgan Freeman, „A Good Person“, als sentimentale Schnulze auszuweisen. Wo andere Filme über Trauer und Schuld wie Kenneth Lonergans „Manchester by the Sea“ jedes Pathos zu meiden versuchen, leistet sich „A Good Person“, geschrieben und inszeniert von Zach Braff, eine abgedroschene Dramaturgie mit stylischen Bildern und einschmeichelnden Musikschnipseln, die den Tränenkanal offen halten. Es ist kaum zu ertragen.

Funktioniert aber glänzend. Zach Braff zieht den schlichten Plan nämlich mit konsequenter Dreistigkeit durch. Und noch stärker als von Freeman, der einen altersweisen Ex-Polizisten mimt und im Original nicht viel mehr als seine Bariton-Stimme („die Stimme Gottes“) einsetzen muss, lebt der zweistündige Film von der charismatischen, seit „Lady Macbeth“, „Black Widow“, „Little Women“ und „Midsommar“ als kommender Superstar gehandelten britischen Schauspielerin Florence Pugh.

Ein guter Mensch

Sie schlüpfte für Braff, der bei den Dreharbeiten noch ihr Lebensgefährte war, in die Rolle der Mittzwanzigerin Allison, die nach einem Unfall mit zwei Toten in ein schwarzes Loch fällt. Und durch die ausgestreckte Hand eines Alten, der genug im Leben falsch gemacht hat, um nun zu wissen, wie man sich besser verhält, aus dem Teufelskreis von Depression und Rauschsucht herauszufinden beginnt.

Dieser Mann ist der greise Ex-Cop Daniel, und die schönste Idee von „A Good Person“ (der Titel ist durchaus im christlichen Sinne gemeint: ein Mensch, der sich in der Hoffnung auf Vergebung und Erlösung um gute Taten bemüht) besteht in der raumfüllenden Modellbahn-Anlage, die sich der Alte im Keller seines Hauses gebaut hat. Details dieses persönlichen Miniaturwunderlandes wie die Hochzeitsgemeinde vor einer Kirche zeigt uns die Kamera von Mauro Fiore schon in der Anfangssequenz, während Daniel als Erzähler über die Bedeutung von Ordnung für Bahnfans philosophiert. Später wird klar: Hier hat Daniel Szenen seines Lebens verewigt.

Und zwar so, wie es idealerweise hätte sein sollen. Eine Miniaturausgabe seines Vaters zum Beispiel erwartet Daniel mit ausgebreiteten Armen auf dem Bahnsteig, als der Sohn aus Vietnam zurückkehrt. In Wirklichkeit lag er besoffen daheim, und mit dem Bier, das er Daniel zum Frühstück servierte, begann für den Sohn eine jahrzehntelange Säuferkarriere.

Ein tragischer Unfall

Auch Allison wird eines Tages auf der Anlage zu sehen sein: als Figur, die noch ihren Platz bestimmen muss. Die Mittzwanzigerin wäre beinahe Daniels Schwiegertochter geworden, hätte sie nicht am Morgen nach der Verlobungsparty, als sie mit Daniels Tochter und deren Mann zum Brautkleidkaufen nach New Jersey fuhr, am Steuer kurz auf die Karten-App ihres Handy geschaut.

Es kam wie auf den Warntafeln, die an manchen Autobahnen so groß vor Ablenkung warnen, dass es selbst eine Ablenkung ist: Der Wagen krachte in einen piepend rangierenden Bagger. Daniels Tochter und Schwiegersohn starben, Allisons Verlobter Nathan (Chinaza Uche) wendete sich von ihr ab, und nun ist Allison ein Häuflein Elend. Wenn auch jede Schuld an der Katastrophe abstreitend. Sie lebt bei ihrer Mutter Diane (Molly Shannon), gibt sich dem Selbstmitleid hin, ist über die Schmerzbehandlung mit Oxycodon süchtig geworden. Und begegnet Daniel, der doch eigentlich seit zehn Jahren trocken gewesen ist, ein Jahr nach dem Unfall bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker in der örtlichen Kirchengemeinde.

Sucht und Alkoholismus

„A Good Person“ ist damit nicht nur ein Film über Trauer und Schuld und Vergebung. Sondern ein Film, der auf die Plage des Alkoholismus und insbesondere die „Opioidkrise“ in den Vereinigten Staaten hinzuweisen versucht. Mit der Inbrunst eines pseudotherapeutisch predigenden Instagram-Kanals.

Der Kitsch-Faktor wird immer schlimmer. Allison muss sich mit der herzigen Teenager-Tochter der Unfallopfer anfreunden, zur Selbstheilung den Piano-Song „I hate myself“ schreiben, Daniels Tattoo-Spruch „Amor fati“ („Liebe zum Schicksal“) verstehen, und der verlustig gegangene Nathan aka die Liebe ihres Lebens taucht rechtzeitig auf, um beim Beinahe-Happy-End – formal eine Trauerfeier, aber Drama und Feel-Good-Movie liegen hier eng beieinander – doch noch zugegen zu sein. Das Schlimmste aber ist, dass einen dieser Mix trotzdem berührt. Kann man keinem erzählen.

A Good Person läuft bei Sky und Wow.