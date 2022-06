Rekordeinnahmen : ARD und ZDF erlösen 8,42 Milliarden Euro aus Rundfunkbeitrag

Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland sind im vergangenen Jahr gestiegen. 2021 lagen sie bei rund 8,42 Milliarden Euro und damit knapp vier Prozent über dem Vorjahreswert, wie die Verwaltungsgemeinschaft Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio am Dienstag in Köln mitteilte. Als Grund für das Plus wurde die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, den Haushalte und Firmen zahlen, genannt. Er stieg 2021 von monatlich 17,50 Euro auf 18,36 Euro, seit Anfang August wurde die Erhöhung umgesetzt.

Der Rundfunkbeitrag ist die Haupteinnahmequelle für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Bundesländer legen dessen Höhe per Staatsvertrag fest. 2020 lagen die Erträge bei 8,11 Milliarden Euro, 2019 bei 8,07 Milliarden. Seit 2017 steigt der Wert. Von den Einnahmen bekommen auch die unabhängigen Medienregulierer - die Landesmedienanstalten - einen kleineren Teil.

Wenige Ermäßigungen aus sozialen Gründen

Die Zahl der Menschen, die aus sozialen Gründen vom Rundfunkbeitrag befreit waren, sank bis Ende des vergangenen Jahres auf knapp 2,49 Millionen. Sie lag damit 5,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Entwicklung folge dem Arbeitsmarkt, hieß es zur Begründung. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger (Arbeitslosengeld II), die rund zwei Drittel der Befreiten ausmachten, sei ebenfalls rückläufig gewesen. Wer wegen der Pandemie seinen Job verloren habe, beziehe zudem in der Regel zunächst Arbeitslosengeld I und habe damit noch keinen Anspruch auf eine Befreiung. Gleiches gelte bei Kurzarbeitsregelungen.

Auch die Zahl der Ermäßigungen sank 2021 laut Beitragsservice um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 424.000 Menschen zahlten einen Drittelbeitrag. Zur Ermäßigung berechtigt sind Menschen mit Behinderungen, etwa Blinde oder Taube.

Bei Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen des Gemeinwohls sah die Entwicklung hingegen anders aus. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 waren rund 28.800 Betriebsstätten von der Beitragspflicht freigestellt, weil sie wegen staatlicher Corona-Maßnahmen geschlossen waren. Ein Jahr zuvor hatte die Zahl noch bei rund 1400 gelegen. Laut Beitragsservice meldeten zudem nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer zahlreiche Betroffene vorübergehend ihre nicht mehr nutzbaren Häuser und Wohnungen ab.

Im vergangenen Jahr waren rund 93 Prozent der Beitragskonten ausgeglichen, weil der Rundfunkbeitrag regelmäßig und pünktlich gezahlt wurde. Umgekehrt befanden sich rund 3,01 Millionen in einem Mahn- oder Vollstreckungsverfahren. Dies waren so wenige wie noch nie seit Einführung des Rundfunkbeitrags im Jahr 2013. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug 8,5 Prozent. Der Beitragsservice verwies auf eine bessere Zahlungsmoral und weniger überschuldete Bürger.