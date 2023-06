Aktualisiert am

Die EU-Kommission will mit dem „Medienfreiheitsgesetz“ Freiheit und Vielfalt der Medien schützen. Verlage und Verbände der Presse sagen, das Gesetz schränke die Pressefreiheit ein. Sie wollen nicht unter staatliche Kontrolle.

Die EU-Kommissare Vera Jourova und Thierry Breton Mitte September 2022 bei der Vorstellung des „Media Freedom Act“ in Brüssel Bild: AFP

Mehr als 400 Verlage, Zeitungen, Zeitschriften und Verbände aus der EU, darunter der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) äußern in einem offenen Brief an die EU-Gesetzgeber ihre Bedenken gegenüber dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz (EMFA). „Als Presseverlage setzen wir uns unmissverständlich für den Schutz der Medienfreiheit und der europäischen Werte ein, die im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen“, heißt es dort.

Die Presse kommt unter EU-Staatskontrolle

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

Nach Ansicht der Verlage und Verbände sind mehrere Bestimmungen des EMFA „kontraproduktiv“ für den Schutz der Pressefreiheit. Sie missachteten „bewährte nationale Rahmenbedingungen und verfassungsrechtlich geschützte Verfahrensweisen“. „Medienfreiheit und Pluralismus werden nicht dadurch erreicht, dass die Medienregulierung europaweit harmonisiert und in funktionierende und seit langem etablierte rechtliche Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten eingegriffen wird.“

Die Verleger und Verbände kritisieren grundsätzlich, dass die unabhängige Presse, die in Deutschland mit dem Deutschen Presserat ein funktionierendes Element der Selbstkontrolle kennt, der Aufsicht einer EU-Behörde unterstellt wird, dem „European Board for Media Services“. Dies stelle eine ernsthafte Bedrohung der Pressefreiheit dar und missachte den Umstand, dass die Presse in den einzelnen EU-Staaten nationalem Recht und einer Selbstregulierung unterliegt. Eingeschränkt sehen die 400 Verlage und Verbände auch die Freiheit der Verleger.

Kein Schutz vor Eingriffen der Digitalplattformen

Zudem biete der Gesetzentwurf keinen ausreichenden Schutz vor Eingriffen der großen Digitalplattformen. Das Gesetz müsse garantieren, dass Presseinhalte von den Plattformen transportiert und nicht nach deren Gutdünken veröffentlicht oder unterdrückt werden. Das Medienfreiheitsgesetz setze zudem funktionierende nationale Gesetzgebungen und die nationale Medienaufsicht außer Kraft. Werde der Entwurf umgesetzt, habe dies langfristige, schwerwiegende Folgen für die freie Presse. An der Kritik, die auch wir an dieser Stelle geübt haben – nämlich dass die freie Presse durch das neue Gesetz einer staatlichen Aufsicht unterfällt – hat sich also nichts geändert.

Der Privatsenderverband Vaunet moniert ebenfalls, „zentrale Probleme“ des Medienfreiheitsgesetzes blieben ungelöst. Das betreffe insbesondere die Regelungen zur Bewertung von Zusammenschlüssen auf dem Medienmarkt, zur Sicherstellung redaktioneller Unabhängigkeit, zu professionellen journalistischen Inhalten auf sehr großen Onlineplattformen und zum vorgesehenen neuen Europäischen Gremium für Mediendienste.

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ übt ihrerseits Kritik, die in einigen Punkten derjenigen der Verbände gleichkommt. „Die Mechanismen, die vorgesehen sind, um Medieninhalte online vor miss­bräuchlicher Moderation durch Platt­formen zu schützen, lassen den Plattformen zu viel Macht. Wer als Mediendiensteanbieter gilt und deshalb von besonderen Schutzmaßnahmen profitieren kann, sollte nicht willkürlich von den Plattformen bestimmt werden“, sagte Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen (RSF). „Wir sprechen uns dafür aus, im Text einen Hinweis auf die Journalism Trust Initiative (JTI) einzubauen, um den Ermessensspielraum für solche Entscheidungen deutlich einzuschränken. Nur Medien, die den höchsten Standards eines professionellen und verlässlichen Journalismus entsprechen, sollten von den vorgesehenen Privilegien bei der Content-Moderation profitieren können. Damit bliebe es zugleich weiter möglich, effektiv gegen Propaganda und Desinformation vorzugehen.“ Darüber hinaus sollten die Plattformen verpflichtet werden, zuverlässige Informationsquellen aktiv sichtbarer zu machen, indem sie ihre Empfehlungs- und Ranking-Algorithmen entsprechend anpassen.

Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab (SPD), die den Entwurf im Namen der Bundesländer zuvor sehr kritisch kommentiert hatte, sieht inzwischen vor allem Positives. Nun würden die Kulturhoheit der Mitgliedstaaten und deren Zuständigkeiten besser zur Geltung gebracht, insbesondere bei den Normen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch die Unabhängigkeit des vorgesehenen Medienkontrollorgans, des „Boards“, und die Vorschrift zum Umgang mit Medieninhalten auf Onlineplattformen seien gestärkt worden. Der Gesetzentwurf wird nun im „Trilog“ der EU-Kommission, dem EU-Parlament und dem Ministerrat verhandelt.