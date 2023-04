Aktualisiert am

Für sich zu sein kann auch befreiend wirken: In der Dokumentation „Lust oder Qual“ kommen Menschen zu Wort, die allein sind, sich deswegen aber nicht verlassen fühlen.

Die Autorin Sarah Diehl meint, dass Frauen in der bürgerlichen Kleinfamilie oft einsam waren. Bild: Mark Glassner und Sarah Diehl/ZD

Einsamkeit hat einen schlechten Ruf. In den letzten Jahren haben Schriftsteller und Wissenschaftler den Versuch unternommen, das zu ändern. Daniel Schreiber erhielt viel Aufmerksamkeit für den 2021 erschienenen Aufsatz „Allein“, Diana Kinnert kritisierte in „Die neue Einsamkeit“ den Kapitalismus, und der Soziologe Andreas Reckwitz untersuchte 2017 in „Die Gesellschaft der Singularitäten“ spätmoderne Gesellschaften.

Die Journalistin Constanze Grießler geht dem Alleinsein in ihrer Dokumentation nach. Sie will der Diagnose von Einsamkeit als Seuche oder Volkskrankheit positive Beispiele entgegensetzen. Unter dem Titel „Lust oder Qual: Die vielen Seiten des Alleinseins“ porträtiert sie Menschen, die das Alleinsein selbst gewählt oder ihren Frieden damit geschlossen haben. Der Trappistenmönch Pater Christian zum Beispiel sucht die Stille des Klosters, um Gott näher zu sein. Die Autorin Sarah Diehl empfindet Soloreisen und finanzielle Unabhängigkeit in ihrer Partnerschaft als befreiend.

Schmerz oder Befreiung

Der Wissenschaftsjournalist Jakob Simmank erklärt, dass die Einsamkeit erst seit dem 19. und 20. Jahrhundert als etwas Negatives angesehen werde. Früher sei sie als religiöse Sinnsuche verstanden worden, heute gelte sie als Problem. Er definiert sie als ein „Gefühl des Auf-sich-selbst-Zurückgeworfenseins“, das als Schmerz, aber auch als Freiheit wahrgenommen werde. Simmank ist überzeugt, dass es zur menschlichen Bedingung gehöre, manchmal einsam zu sein.

Die Erkenntnisse sind nicht bahnbrechend: Einsamkeit und Alleinsein sind nicht dasselbe. Soziale Isolation ist objektiv messbar, Einsamkeit ist es nicht. Es gibt Lebensmodelle jenseits der Ehe und der bürgerlichen Kleinfamilie, die Menschen glücklich machen können. Sehenswert ist die Dokumentation vor allem wegen der Porträtierten. Sie sprechen über ihre Erfahrungen, Ängste und Überzeugungen. Berührend ist die Geschichte des Sozialarbeiters Ateş Bükey und des Rentners Jorge Hoenig. Sie haben sich über den Verein „Freunde alter Menschen“ in Berlin kennengelernt, der Altersarmut mit einem „Buddy-Programm“ begegnet. Jorge erzählt, dass der Pflegedienst keine Zeit für Wärme hat. Dass er früher nur in der Phantasie der Einsamkeit entfliehen konnte. Seit er Ateş kennt, hat er im Alltag wieder jemanden zum Lachen und lauten Denken: „Wir wollen nicht so viel über den Tod reden. Thanatos sollten wir lassen, wo Thanatos ist. Lassen wir Eros auf uns kommen.“ Daraufhin sagt Ateş, er habe Nudelsalat dabei. Und dann lachen die beiden Männer und schauen sich tief in die Augen, dass man ihnen sofort glaubt: Sie führen eine Freundschaft.

Man freut sich auch mit der Rentnerin Lucia Hahn, die ihr Haus nie wieder mit einem Partner teilen möchte. Nie wieder will sie das Hemd eines Mannes bügeln und seine Socken waschen. Die Dokumentation kommt an mehreren Stellen auf Geschlechterrollen zu sprechen. Die Autorin Sarah Diehl betont, dass es für Frauen noch immer schwieriger sei, allein zu sein. Ihnen fehlen die Vorbilder. In der Literatur und im Kino werden alleinstehende Frauen oft negativ dargestellt. Gerade die traditionelle Kleinfamilie habe Frauen oft einsam gemacht.

Mitleid ist fehl am Platz

Die Dokumentation spricht auch an, dass Einsamkeit nicht nur eine Frage des individuellen Lebensstils ist: Orte, wo Menschen sich begegnen können, ohne zu konsumieren, „werden von der Politik systematisch abgeschafft“, heißt es. Im gleichen Zuge werde Symbolpolitik gegen soziale Isolation betrieben, wie mit dem 2018 gegründeten Ministerium für Einsamkeit in Großbritannien.

Mehr zum Thema 1/

Der Dokumentation gelingt es, anhand der Porträtierten zu zeigen: Einsamkeit hat ihre positiven Seiten. Mitleid ist fehl am Platz. Andererseits verfestigt die Auswahl der Personen, die vor der Kamera sprechen, auch Klischees. Wer ist allein? Die Mönche, die Alten, die Single-Frauen? Dass diese mit ihrer Einsamkeit Frieden geschlossen haben, ändert nichts an der Tatsache, dass sich einige Bevölkerungsgruppen anscheinend mehr als andere für ihr Alleinsein erklären müssen. Ein alleinstehender berufstätiger Mann in seinen Vierzigern muss nicht vor der Kamera sprechen (oder wollte sich nicht befragen lassen). Ein Steppenwolf muss sich nicht rechtfertigen. Beim Zuschauen drängt sich die Frage auf: Wer hat ein Recht auf Einsamkeit?

Lust oder Qual – Die vielen Seiten des Alleinseins, Mittwoch, 20.15 Uhr, bei 3sat.