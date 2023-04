Aktualisiert am

Offener Brief an Lawrow

Offener Brief an Lawrow :

Offener Brief an Lawrow : 301 Korrespondenten fordern Freilassung von Evan Gershkovich

301 ehemalige Moskau-Korrespondenten aus 22 Ländern fordern den russischen Außenminister Sergej Lawrow in einem offenen Brief auf, Evan Gershkovich, den inhaftierten Reporter des „Wall Street Journal“, unverzüglich freizulassen. Sie seien „schockiert und entsetzt“ über die Festnahme des Kollegen und die gegen ihn erhobenen Anklagen, schreiben die 301 internationalen Journalisten.

„Journalismus ist kein Verbrechen“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Evan Gershkovich blicke „auf eine lange und beeindruckende journalistische Tätigkeit zurück“, schreiben die ehemaligen Korrespondenten. „Wir haben kein Grund, daran zu zweifeln, dass der einzige Zweck und die Absicht seiner Arbeit darin bestand, seine Leser über die aktuelle Realität in Russland zu informieren“. Die „Suche nach Informationen, auch wenn diese bedeutet, politische Interessen zu stören“, mache Gershkovich „nicht zu einem Kriminellen oder Spion, sondern zu einem Journalisten. Journalismus ist kein Verbrechen.“

Die Verhaftung, heißt es in dem Protestbrief weiter, sei „ein beunruhigendes und gefährliches Signal“ dafür, wie Russlands Regierung unabhängige Medien missachte und wie gleichgültig ihr das „Schicksal eines jungen, talentierten und ehrlichen Journalisten“ sei. Die Behörden sollten die Anklagen fallen lassen und Gershkovich „unverzüglich“ freilassen.

Russland wirft Gershkovich Spionage vor. Er war am 30. März bei einer Reportage in Jekaterinburg festgenommen worden. In der vergangenen Woche war der Journalist vor dem Moskauer Stadtgericht vorgeführt worden. Das Gericht lehnte eine Haftbeschwerde seiner beiden Verteidigerinnen ab. Das amerikanische Medium Bloomberg meldete, Wladimir Putin habe Gershkovichs Festnahme persönlich gebilligt. Ein Gesprächspartner Gershkovichs, der Jekateriner Blogger Jaroslaw Schirschikow, wurde ebenfalls festgenommen.

Mehr zum Thema 1/

Die 301 ehemaligen Korrespondenten, die die Protestnote an Lawrow unterschrieben haben, arbeiten für internationale Medien, für Fernseh- und Rundfunksender, Nachrichtenagenturen oder Zeitungen. Der Brief findet sich unter der Netzadresse www.freegershkovich.com .