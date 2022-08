Das Videospiel „Silt“ : 20.000 Seelen unter dem Meer

Wer die Unterwelten des kleinen, dunkel funkelnden Videospieles „Silt“ nicht nur erkunden, sondern auch erleben möchte, der muss zum Taucher werden. Ungestörtsein empfiehlt sich ebenso wie gute und bequeme Kopfhörer sowie eine gewisse Lichtlosigkeit, die gerade noch augenfreundlich ist. Dann legt man die Uhr beiseite. Sie würde den Spieler nur beschweren. Doch keine Angst, „Silt“ lässt sich nach den zeitlichen Maßstäben unser Dimension in etwas mehr als einer Stunde bewältigen, Es fühlt sich nur nicht so an.

Es beginnt mit einem Gedicht, weiß auf schwarz, einer Inschrift auf unbekanntem Grund: „In endless depths, Goliaths roam, beneath the waves and crashing foam, hunt them down, remove their eyes, for this is where their power lies. A great Machine lies deep in wait, awaken it to seal your fate.“ Von riesenhaften Wesen in endlosen Tiefen ist also die Rede, von Augen, die es zu entfernen, und von einer großen Maschine, die es zu wecken gilt. Mehr Worte werden im Spiel nicht gemacht. Stattdessen findet sich der Spieler in der Figur eines Tauchers wieder, die mit einer schweren Kette an den Grund einer stillen Welt gefesselt ist, die aus Schwarz- und Grautönen besteht.

Warum sind wir angekettet? Nun, vielleicht weil uns die verstörende Fähigkeit gegeben ist, via Seelentransfer von anderen Wesen Besitz zu ergreifen. Und so zwingen wir, noch bevor wir überhaupt einen Schlag mit den Taucherflossen getan haben, die weiß leuchtende Seele unseres Tauchers mit einem elektrischen Spratzer durch die Taucherbrille ins Dunkel und holen mit ihr wie mit einer Angel nach dem ahnungslosen Fisch aus, dessen robustes Gebiss uns von den Fesseln befreit.

Umgeben von organisch wirkenden Wänden, die mit feinen Adern durchzogen sind, tauchen wir durch Höhlen, in denen hohle Herzen aufgehört haben zu schlagen. Um voranzukommen, ergreifen wir immer wieder Besitz von den Bewohnern der Tiefe. Sie knabbern, rammen oder zerschmettern Hindernisse und räumen den Weg frei. So bewegen wir uns auf einer Seelenwanderung der anderen Art von Rätsel zu Rätsel. Bis wir aus dem zahnbewehrten Schlund eines der besagten Goliaths emporsteigen, ohne aber auch nur in der Nähe von etwas zu sein, das sich Oberfläche nennen ließe.

Fast schon lebensklug wirkt es, wie in „Silt“ der unvermeidbare Weg ins Unglück, aber auch dessen Überwindung erzählt wird: Wir folgen einer Art leuchtenden Quastenlaterne durch dunkle Höhlen – und wissen doch zu genau, was in der Tiefsee am anderen Ende auf uns wartet. Doch haben wir dem Anglerfisch mit den leuchtenden Nadelzähnen erst einmal die Seele aus dem Auge gelutscht, ereignet sich Kosmisches, und wir gelangen als leuchtende Form ins Herz einer Maschine, in der Statuen von Tiermenschen, die mit Taucherhelmen jonglieren, ihre ganz eigenen Geschichte erzählen und die sich praktischerweise mit der Seelenenergie der Unterwasserriesen befeuern lässt. An anderer Stelle wiederum meint man Gutes zu tun, indem man die hungrigen, blinden Mäuler eines baumartigen Wesens füttert, nur um festzustellen, dass man damit ein noch größeres Übel heraufbeschwört.

„Silt“ ist neben seinem monochromen Leveldesign und dem so zurückhaltenden wie punktgenauen Einsatz von Geräusch und Ton vor allem deshalb so eindrucksvoll, weil der Spieler sich die Geschichte, die sich die Entwickler von Spiral Circus ausgedacht haben, aus dem zurechtbasteln muss, was er sieht. Eine untergegangene Zivilisation? Eine Maschine als gigantische Nautilus mit Bibliotheken, Treppen und Geisterlampen? Versunkene Statuen von Fanfarenfüchsen? Gehörnte Taucherhelme?

Natürlich gibt es Schwächen und Untiefen wie in jedem mutigen Erzählmedium. Rätsel, die sich nicht gleich erschließen. Passagen, in denen man von gestreift-gefräßigen Trompetenwürmern verfolgt oder von ihren großen Brüdern, die mit großen Greifwerkzeugen aus Felsspalten schnellen, geschnappt wird; die man wieder und wieder versucht. Doch hilft, weil „Silt“ ist wie es ist, die Neugier stets der nötigen Geduld auf die Sprünge. Es muss sich ja auch niemand hetzen. Manchmal genügt es, sich in die Tiefe sinken zu lassen und zu beobachten. Etwas, das sich durchaus auch im realen Alltag anwenden ließe – wenn es da nicht immer nur so von gestreiften Trompetenwürmern wimmeln würde.

Silt ist für etwa 50 Euro für Playstation 4/5,Nintendo Switch, Xbox One/Series und den Windows-PC erhältlich.