TV-Kritik „Maybrit Illner“ : Atommüll in der bayerischen Staatskanzlei

Ob man schon von einem Comeback sprechen kann? Jens Spahn hatte es einst in sehr jungen Jahren hoch hinaus getragen in der Bundespolitik. Bundesgesundheitsminister, stellvertretender Parteivorsitzender, Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur. Es folgte der Absturz der CDU bei der Bundestagswahl, vom vermeintlich Hochbegabten selbst durch sehr mäßige Leistungen in seinem Amt befördert. Nach der Bundestagswahl wurden deshalb Porträts geschrieben, die Mitleid mit einem unvollendeten Talent erkennen ließen, dem ein Karriereausklang in den hinteren Reihen des Bundestags drohte. Doch Spahn schaffte es irgendwie, sich zum stellvertretenden Vorsitzenden seiner Fraktion wählen zu lassen, und dass er dort für Wirtschaft und Energie zuständig ist, sorgt in diesen Wochen für enorme Präsenz in der Öffentlichkeit.

Es trägt ihm zum Beispiel eine Einladung in die Talkshow von Maybrit Illner ein. Dort geht es am Donnerstagabend unter der Überschrift „Rettet uns das Rettungspaket?“ um Energie, Preise und Jobs. Und man muss sagen, dass Spahn seine Sache ganz gut macht. Er hat sich eingearbeitet in die ziemlich komplexe Materie von Gas- und Strommärkten, wie er in Nebenbemerkungen deutlich macht. Gleichzeitig verliert sich Spahn nicht in Einzelheiten, sondern formt seine Erkenntnisse zu spitzen Fragen an die Bundesregierung, was deren Bemühungen angeht, die Energiepreiskrise in den Griff zu bekommen, bevor sie die Bürger mit voller Wucht trifft.

So ziemlich das Gegenteil eines Duzfreundes

Das Doppel-Debakel von Wirtschaftsminister Robert Habeck mit der Gasumlage und mit der Nichtberücksichtigung von kleinen und mittleren Betrieben beim Rettungspaket lässt allerdings auch ziemlich viel Angriffsfläche. Kurz vor Beginn der Heizperiode sei niemandem klar, mit welchen Energiekosten zu rechnen ist, hält Spahn fest. Er geht nicht so weit, die Preise für den Grundbedarf festschreiben zu wollen, wie das Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK tut. Aber er macht deutlich, dass er erhebliche Summen freimachen möchte, um die Preise zu drücken. Er bringt dafür den EEG-Topf mit seinen knapp 20 Milliarden ins Spiel. Dass das Geld vom Finanzministerium schon anderweitig verplant ist, sagt er allerdings nicht. Irgendeinen Vorteil muss das Oppositionsdasein ja haben.

Hubertus Heil sitzt Spahn gegenüber. Der Sozialdemokrat ist so ziemlich das Gegenteil seines Duzfreundes von der CDU. Die Karriere des Arbeits- und Sozialministers verläuft wie ein ruhiger Fluss, er hat den Job schon im letzten Kabinett Merkel ausgeübt. Im Sinne seiner Partei ist Heil darin auch sehr erfolgreich, auf eine bedächtige, unprätentiöse und unauffällige Weise. Höheres Ämter scheint er nicht anzustreben. Man ahnt, warum ihn Olaf Scholz schätzt.