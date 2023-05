Martin Amis wurde im Laufe seiner Karriere wohl ähnlich häufig gerühmt, wie er kritisiert wurde. Der Schriftsteller polarisierte mit gnadenlosen Meinungen, doch seine Romane der achtziger und neunziger Jahre gelten als wegweisend für die englischsprachige Literaturszene. Nun ist er im Alter von 73 Jahren in Florida verstorben. Seine Frau Isabel Fonseca nennt Speiseröhrenkrebs als Todesursache.

Mehr als nur der Sohn seines Vaters

Geboren wurde er als Sohn von Kingsley Amis, seines Zeichens selbst gefeierter Autor. Es war ein langer Prozess für Sohn Martin, sich einen eigenen Namen zu machen und aus dem Schatten des mit dem Booker-Prize ausgezeichneten Vaters hervorzutreten. Doch mit Werken wie „London Fields“ wurde Amis größere Anerkennung zuteil, heute sieht man seine Schaffen als prägend für die britische Literatur des späten 20. Jahrhunderts. Sein wohl größter Erfolg war der Roman „Gierig“, in dem er sich mit materiellem Exzess beschäftigte.

Immer wieder wurde ihm vorgehalten, inhaltliche Grenzen zu überschreiten. Sein Werk „Interessengebiet“ thematisierte das Leben im Konzentrationslager Auschwitz in einer Weise, die bei Lesern Reaktionen von Faszination bis hin zu Schrecken auslöste. Die gleichnamige Verfilmung feierte erst am Freitag bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere. In Amis’ Roman „London Fields“ sahen Kritiker wiederum eindeutige Misogynie.

Für sein letztes Buch, „Inside Story“, spielte der Tod als Thema eine entscheidende Rolle. Es lässt sich nur spekulieren, ob Amis sein bevorstehendes Ableben bereits während des Schreibprozesses beschäftigte. Der Roman erntete, wie die meisten jüngeren Werke des Autors, vermischte Kritiken.

Amis hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk, er veröffentlichte insgesamt 14 Romane, zwei Sammlungen von Erzählungen sowie acht Sachbücher.