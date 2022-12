Marie-Luise Scherer gestorben : Die Radikale

„Die erste Freude über diesen Preis hatte sich schnell verdunkelt“, schrieb Marie-Luise Scherer in ihrer Dankesrede zum Italo-Svevo-Preis, der ihr 2008 verliehen wurde. Alles an diesem Satz stimmte. Die Freude, die rasche Verdunkelung dieser Freude durch die Angst vor den Konsequenzen, die folgen würden. Daraufhin exzessives Rauchen und panisches Suchen nach Auswegen. Nun würde sie etwas schreiben müssen. Für Scherer war das Schreiben ein Kampf, den sie mit ihrer ganzen Natur zu kämpfen pflegte.

Der Fotograf, mit dem ich vor zehn Jahren ins Wendland fuhr, um die Reporterin in einer unvergesslichen Dynamik von Anziehung und Abstoßung zu porträtieren, sagte, sie sei nicht zu fotografieren. In einem Sekundenbruchteil sehe sie aus wie ein junges Pferd, im Begriff über einen Wassergraben zu springen. Im nächsten Moment würden Blick und Gesten zu denen einer Wurzelweisen, die mit hexenhaft gekrümmtem Finger auf zu Boden gefallene Äpfel im Garten zeigt und wünscht, man solle doch davon mitnehmen.

Ihr Blick schonte nichts und niemanden

Fotografen sprechen von einem farblichen Mittelwert. Scherer hatte keinen. Sie war immer nur radikal. Radikal war auch ihr Blick, der nichts und niemanden schonte. Etwa in einer Reportage über eine in Kreuzberg verschollene junge Westdeutsche. Bei aller Sympathie für die Hausbesetzerszene erkennt Scherer Mitte der Achtzigerjahre den fundamentalen Widerspruch im System: „Dem unfehlbaren Nichtnormalen ist jeder faschistisch, der Anzeichen von Versöhnung mit dem ‚Schweinesystem‘ zeigt.“ Über den Sexismus der Systemkritiker heißt es: „Eine Frau darf scharf aussehen, den Pelz einer geschützten Tierart tragen und Gold auf den Lidern, wenn ihr darüber nicht das irisierende Moment von Sperrmüll abhanden kommt.“

Die verschollene junge Frau wird sechs Jahre nach ihrem Verschwinden eingeschnürt in eine Plastikplane auf einem Kreuzberger Dachboden gefunden. Die Reporterin wird ihren Tod nicht aufklären, aber das Milieu, in dem sie ihre letzten Lebenswochen verbrachte, mit Suchscheinwerfern traktieren.

Ihr letzter großer Text erschien fünf Jahre nach der Wende. Am Schicksal eines nach dem Mauerfall arbeitslos gewordenen Grenzhundes erzählte sie die Geschichte der deutschen Teilung en miniature. „Die Hundegrenze“ war ein Wenderoman auf weniger als sechzig Buchseiten.

1938 in Saarbrücken geboren, debütierte Scherer in Köln als Lokalreporterin. Sie hatte kein Abitur. Obwohl das an ihrem Selbstbewusstsein nagte, machte sie sich bald einen Namen als Stilistin, sodass im Jahr 1974 das märchenhafte Angebot Rudolf Augsteins kam, ein dauerhaftes Anstellungsverhältnis mit seinem Nachrichtenmagazin einzugehen. Über zwanzig Jahre leistete man sich beim „Spiegel“ eine Mitarbeiterin, die es maximal auf zwei Reportagen im Jahr brachte. Die besten sind in bibliophilen Buchausgaben erhältlich.

Sie lebe ganz aus sich heraus, wie eine Kartoffel, die im Dunkeln austreibe, sagte Marie-Luise Scherer einmal zu mir. Wenn Besuch kam, dann reckten sich diese Triebe nach Geselligkeit. Nur noch manchmal kam sie selbst in den letzten Jahren nach Berlin. Dann wollte sie reden, ins Kino begleitet werden, in der Paris Bar Gesprächspartner ausfragen und reuevoll rauchen bis zum Morgengrauen. Ihre Konstitution schätzte sie selbst lange schon als kritisch ein. Ihr Grab auf dem Dorffriedhof gleich hinter dem Elbdeich, wo sie seit Jahrzehnten lebte, war längst gekauft. Jetzt ist sie im Alter von vierundachtzig Jahren gestorben. Ihre Texte sind von beispielloser Eleganz. Ihr Talent bleibt ohne Nachfolge.