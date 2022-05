Theaterverlegerin wird 100 : Die Prinzipalin

Kurz vor Kriegsende wurde sie im zerbombten Berlin mit einer Dissertation zur Geschichte der Berliner Theaterzensur promoviert. 1946 heuerte sie als Dramaturgin bei der Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH an. Bei einem geldgierigen Chef, der sie unendlich triezte. Zwanzig von 24 Stunden habe sie damals gearbeitet, so erinnert sich Maria Sommer später, drucken, Papier besorgen und Korrektur lesen. Irgendwann nahm sie ihren Mut zusammen und machte dem Verlagsleiter ein Übernahmeangebot. Der Vater überließ ihr seine goldene Uhr, den Rest borgte sie sich von Freunden, sodass sie 1950 stolze Geschäftsführende Gesellschafterin des Kiepenheuerschen Theaterverlages wurde. Seitdem ist Maria Sommer das geblieben. Seit mehr als sieben Jahrzehnten ist sie eine der bedeutendsten Bühnenverlegerinnen des Landes.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Ihre ersten Erfolge feierte sie mit der französischen Gegenwartsdramatik, mit Autoren wie Giraudoux und Anouilh, die in den Fünfzigerjahren die deutschen Spielpläne dominierten. Später kamen Autoren wie Günter Grass, Arthur Miller oder Graham Greene hinzu. Sie war bei Tagungen der Gruppe 47 dabei, begleitete Peter Ustinov zu Premieren und befreundete sich mit Christa Wolf. Stets von einem preußischen Pflichtgefühl durchdrungen, ließ sie nichts unversucht, um das dramatische Werk eines von ihr geschätzten Autors durchzusetzen. Dabei gab sie begehrte Stücke mitunter auch an weniger renommierte Theater, wenn sie die Umsetzungsvorschläge überzeugten. Gegenüber dem aufkommenden Regietheater blieb sie in skeptischer Distanz, kämpfte gegen konzeptuelle Dramaturgien mitunter um jeden Strich. Als durchsetzungsstarke Schutzpatronin des literarischen Theaters wurde sie stets gefürchtet wie verehrt. Das führte auch zu ihrem nicht unumstrittenen Engagement als Vorsitzende des Verwaltungsrates der VG Wort – 1974 setzte sie sich als erste Frau und erste Verlegerin in einer Kampfabstimmung gegen ihren Gegenkandidaten durch und fortan für die Eigentumsrechte von Autorinnen und Autoren ein. Als sie 1999 zur Ehrenpräsidentin gewählt wurde, verdankten viele Tausende Schriftsteller ihr ein verbessertes Tantiemensystem.

Die geheime Theatermacherin

Sommer entdeckte auch Regisseure. Den später legendären George Tabori etwa, den sie Ende der Sechzigerjahre ans Berliner Schillertheater vermittelte. Als Grass ihr eines Tages das Manuskript seiner „Blechtrommel“ anvertraute, suchte sie für ihn den Regisseur Volker Schlöndorff aus. In Sommers Haus in der Dahlemer Schweinfurthstraße wurden Theaterstücke, Hörspiele und Drehbücher entwickelt, überarbeitet und höchstbietend verkauft. Zahlreiche Autorinnen und Autoren der bundesrepublikanischen Gründerzeit verdanken ihren Erfolg auch dieser Frau. Und doch stand sie – anders als so manche ihrer männlichen Verlagskollegen – nie im Rampenlicht, war sie außerhalb der Branche nicht vielen ein Begriff.

Mehr zum Thema 1/

Dabei ist die Tochter eines schöngeistigen Berliner Stadtbaumeisters und einer kunstliebenden Mutter noch immer jeden Tag fürs Theater tätig. Im zweiten Stock ihrer Villa stapeln sich die eingesandten Manuskripte. Mit einer speziellen Sehhilfe ausgestattet, liest Sommer nach wie vor mehrere Stunden am Tag. Mittags kommt sie zum gemeinsamen Mittagessen mit ihren Mitarbeitern die Treppe hinunter und schaut durchs offene Fenster – zurück auf ein mit Text und Spiel gefülltes Leben. Heute wird diese geheime Theatermacherin einhundert Jahre alt.