Tierliebe bei Proust? : Sei umarmt, Dackel

Als Marcel Proust von hundert Jahren starb, schien er ein Leben ohne Tiere geführt zu haben. Aber ein Brief aus seiner Korrespondenz gibt zu denken: Darin schrieb der große Schriftsteller an einen Hund.

So sehr Proust mit allen, wirklich allen Erscheinungsformen der menschlichen Fauna vertraut war, so fremd blieb ihm die Welt der Tiere. Sie interessierte ihn, den jungen Salonlöwen, den geborenen Pariser, den eingefleischten Großstädter einfach nicht. Tiere, das war das, was auf den Teller kam, am liebsten Scholle oder Huhn – und zuvor in der Küche unter den Händen der bewunderten Köchin Françoise, in „Auf der Suche nach der ver­lorenen Zeit“, unter lauten Rufen – „Mistvieh!“ – sein Leben ausgehaucht hatte.

Allenfalls metaphorisch, als physio­gnomische Vergleichsfiguren, fanden Tiere Eingang in Prousts großen Roman, die Fische, Quallen, Raubvögel, Wespen, Lemuren, Ratten. Apropos Ratten. Bis heute hält sich in der Literatur hartnäckig das Gerücht, Proust habe sich, zum Zwecke sexueller Erregung bei seinen Schlüssellochguckereien im Männerbordell, vom Besitzer stets zwei ausgehungerte Ratten bringen lassen, die dann unter lautem Gequietsche aufeinander losgingen und mordeten. Andere glauben zu wissen, dass er selbst die Ratten mit Nadelstichen folterte.

Proust als frühes Opfer von fake news

Dass Proust Männerbordelle besuchte – es hat ihn einmal gar, am 11. Januar 1918, die französische Polizei dabei er­wischt –, steht außer Frage, dass er mit dem Betreiber des Etablissements in der Pariser Rue de l’Arcade, Monsieur Albert Cluzat, auf bestem Fuße stand, auch. Aber an dieser so vollkommen hane­büchene Rattengeschichte, die von Au­toren wie André Gide, der sich offen zu seiner Homosexualität bekannte, oder Marcel Jouhandeau und heute von seriösen zeitgenössischen Biographen kolportiert wird, ist nichts dran, wie im vergangenen Jahr Adam Gopnik in einem spannend recherchierten Beitrag für den „New Yorker“ darlegen konnte. Alles Gossip, fake news, urban legend. Proust als eines der ersten Opfer noch vor dem Internetzeitalter. Am Anfang stand die Geschichte eines nie identifizierten Prostituierten, und Skandalnudeln wie der Autor Maurice Sachs nahmen sie ge­nüsslich auf, andere, wie der übler Nachrede nicht immer abgeneigte André Gide, schmückten sie aus, und dankbare Literaturwissenschaftler und Biographen hatten damit eine knisternde Anek­dote, die ihre trockenen Bücher aufpeppen konnte.

Also spielt wirklich kein Tier, weder in Leben noch Roman des Großautors, eine Rolle? Man muss schon sehr genau hinschauen, dann entdeckt man, im vorletzten Teil des siebenbändigen Romans, in „Albertine disparue“, auf Deutsch: „Die Entflohene“, ein Pferd. Der eifersüchtige Erzähler, der von seiner Geliebten na­mens Albertine verlassen worden ist, er­fährt dort zu seinem Unglück in einem Telegramm, dass diese Albertine bei ei­nem Reitunfall gestürzt und tödlich verunglückt sei. In der Albertine-Episode hat Proust seine Liebesaffäre mit dem Chauffeur Alfred Agostinelli verarbeitet, der ihn ebenfalls verlassen hatte und 1914 bei einem Flugzeugabsturz – ein sehr viel modernerer, zeitgemäßerer Tod – bei Nizza ums Leben gekommen war.

Vom Pferd gefallen

Warum ersetzte Proust das Flugzeug, das „Aeroplan“ – ein Automobil hätte es vielleicht auch getan – durch das altertümlichere, damals schon aus dem Pariser Stadtbild verschwindende Pferd? Weil er Albertine nicht in ein Flugzeug setzen konnte? Oder wollte er sich rächen? Proust hatte in jungen Jahren, als Siebzehnjähriger, Reitstunden genommen, wie es sich für einen Sohn aus guter Fa­milie gehörte. Zwei Jahre später stürzte er, der gänzlich unsportliche Autor (schwimmen konnte er auch nicht), beim Militärdienst vom Pferd und saß nie wieder auf. Und damit, in der Rolle des Un­glücksbringers, erschöpfte sich für Proust in Leben und Werk die Rolle des Pferdes – sieht man von ein paar unvermeid­lichen zeitbedingten Kutschfahrten ab. Proust zog Automobil und Eisenbahn als Fortbewegungsmittel vor.

Allenfalls dem „Poney“ begegnete er mit einer gewissen Sympathie, bezeichnete er sich selbst doch in seinen Briefen mit dem Geliebten Reynaldo Hahn, seinem „Herrchen“, nicht ganz ohne erotische Zwei­deutigkeit, als dessen kleines liebebedürftiges Pony, das geritten werden möchte. Womit das Thema Tiere dann schon er­schöpft wäre. Allerdings verfügen wir über ein Dokument, das für all die Tierlosigkeit in Prousts Werk entschädigt: Offenbar un­terhielt Proust eine Korrespondenz mit einem Dackel namens Zadig. Einer dieser Briefe ist auf uns gekommen und jetzt auch in der Ausstellung der Bibliothèque Nationale zu sehen: „Lieber Zadig, wir sind beide alt und leiden. Aber ich würde Dich gern oft besuchen, damit Du mich mit Deinem Herrchen zusammenbringst, statt mich von ihm zu trennen. Ich umarme Dich von ganzem Herzen . . .“

Offenbar ging’s auch da wieder um Ei­fersucht, denn Zadig konkurrierte mit Marcel um Reynaldos Huld. Aber Proust offenbart in diesem Brief auch, dass er selbst einmal ein „kleines Hundchen“ war, und deswegen weiß, wie so ein Da­ckel fühlt. So viel Nähe und Verwandtschaft und Empathie machen aus Proust einen prominenten, wenn auch unerwarteten Vorläufer im Kampf ums Tierwohl. Briefe des Dackels Zadig an Proust sind bis heute leider nicht aufgetaucht.

Jürgen Ritte lehrt Literaturwissenschaften in Paris.