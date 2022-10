TV-Kritik „Maischberger“ : Bei Risiken und Richtlinienkompetenz fragen Sie Ihren Kanzler

Bei „Maischberger“ ist die Freude allgemein groß über das Machtwort des Kanzlers im Atomstreit. In der Talkshow will sich niemand damit aufhalten, dass der Rückgriff auf die Richtlinienkompetenz ein Krisenzeichen ist.

Ja, die Zeiten, sie sind andere geworden. Was musste sich der einstige Bundeskanzler Gerhard Schröder alles anhören, bloß weil er dann und wann zu harten, wohl auch einsamen Entscheidungen neigte; der Basta-Kanzler war er, das klebte an ihm und war nicht freundlich gemeint. Doch es war eben eine andere Epoche, die vor der großen Zeitenwende des 24. Februar, in dem noch aneckte, wer sich dem fortdauernden Diskurs verweigerte und einmal eine Art Machtwort sprach. Jetzt, da ein kalter Wind durch das Land und den Bundestag weht, da es um die großen Fragen von Leben und Tod und Krieg und Frieden geht, kann hingegen mit Verständnis rechnen, wer sich entschieden gibt.

Und so darf sich Bundeskanzler Olaf Scholz darüber freuen, dass er in der ARD-Talkshow „Maischberger“ am Mittwochabend einhelliges Lob für den Gebrauch seiner Richtlinienkompetenz erfuhr, auf die er in verfahrener Situation am Montag in Sachen Kernenergie zurückgegriffen hatte. Fies von Sandra Maischberger, ein uraltes Zitat von Franz Müntefering herausgesucht zu haben, wonach eine Regierung, in der sich der Kanzler nur mit besagter Richtlinienkompetenz durchsetzen könne, kurz vor dem Ende stehe, aber nicht fies genug, um die eingeladene Runde zu verunsichern. Als ein Zeichen von Stärke werteten das Vorgehen Scholz‘ sowohl „Welt“-Herausgeber Stefan Aust wie auch die „taz“-Journalistin Ulrike Herrmann, und die Politikwissenschaftlerin Jessica Berlin stand mit ihrer Einschätzung, es sei jedenfalls vernünftig gewesen, nur wenig dahinter zurück.

Aust, der alte Fuchs, hatte sogar schon vorher gewusst, dass der Kanzler so handeln würde! Davor kann man natürlich nur den Hut ziehen. Herrmann wiederum rühmte sich nicht rückblickend ihrer Prognosefähigkeiten, sondern blickte straff nach vorne und erkannte in der Entscheidung reichlich gewagt einen „Führungsstil mit Zukunft“ (dazu hätte man jetzt gerne einen Kommentar von Müntefering gehört) und meinte dann sogar, der Kanzler führe eben wie seine Vorgängerin „von hinten“, was lobend gemeint war. Wobei: Zählt ein lobender Vergleich mit Angela Merkel eigentlich noch, seitdem ihre Russland-Politik doch etwas in Verruf geraten ist?

Was Lindner zur Richtlinienkompetenz zu sagen hat

Das wurde am Dienstagabend leider nicht erörtert – ach, diese Talkshows, immer bleiben Fragen offen. Dabei hätte auch Christian Lindner dazu sicherlich einen klugen Satz sagen können, wo er doch ein Meister der Formulierungskunst ist. Doch der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister hatte genug damit zu tun, sich vom Machtwort des Kanzlers ebenso überzeugt zu zeigen wie die Journalisten und die Politikwissenschaftlerin und jeden Eindruck zu zerstreuen, er sei doch eigentlich einer der beiden, die geschurigelt wurden. Wie macht man das bloß? Na, Lindner wusste in die Befragung durch Maischberger einzuflechten, dass ihm der Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) und ihn selbst natürlich vorher bekannt geworden sei; fast, aber nur fast, hätte man meinen können, er habe an der Ausübung der gegen ihn gerichteten Richtlinienkompetenz geradezu mitgestrickt. Es muss ein Glück sein, unter einem Kanzler mit Richtlinienkompetenz zu regieren (und abermals hätte man gerne gewusst, was Müntefering dazu gesagt hätte).

Lindner gewinnt, wenn von ihm einmal nicht nur ein Halbsatz zu hören ist wie in der „Tagesschau“. Aber ein bisschen durchschaubar ist er doch auch, und man wird ihn nicht bei einem unüberlegten Satz ertappen. An diesem Abend gab er sich, von der jungenhaften Begeisterung einmal abgesehen, mit der er spitzbübisch verriet, doch auf keinen Fall Interna aus Gesprächen mit dem Kanzler verraten zu dürfen, dezidiert staatstragend, krittelte an der Entscheidung zur Kernkraft also nicht herum wie Wolfgang Kubicki, sondern hob ausdrücklich hervor, das Ergebnis sei gut, er werde alles tun, damit man gut durch diesen und auch den nächsten Winter komme. Maischberger ersparte ihm die Frage, ob in der Auseinandersetzung tatsächlich die Grünen verloren hätten wegen des Weiterlaufens von drei statt zwei Kernkraftwerken oder nicht doch vielmehr vor allem die FDP, weil diese viel längere Laufzeiten propagiert hatte. Einmal in Fahrt, schaffte es Lindner sogar, zugleich zu erklären, warum es richtig ist, Nebenhaushalte zum Bundeshaushalt abzuschaffen und zugleich auch, solche neu einzurichten, aber das war an diesem Abend ein Nebenaspekt.

Es sind eben harte Zeiten, da kann man sich nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. An diesem Abend fanden es alle vor allem super, dass der Regierungschef einmal so richtig auf den Tisch gehauen hatte, niemand sprach böse von einem neuen Basta-Kanzler. „Die Ampel ist stabil“, versicherte der Finanzminister (und da hätte man jetzt gerne Müntefering gehört). Na, dann kann es ja so weitergehen.