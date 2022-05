Aktualisiert am

Chemikerin und Moderatorin : Welche Reform bewundern Sie am meisten, Mai Thi Nguyen-Kim?

Der Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust gleich zweimal ausfüllte, war in den Salons ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Wir spielen es weiter mit der Autorin, Chemikerin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim.

Was ist für Sie das größte Unglück?

Keinen Knoblauch daheim zu haben

Wo möchten Sie leben?

Deutschland ist schon ganz gut

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?

Meine Tochter

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Solange es unabsichtliche Fehler sind, alle. Zumindest beim ersten Mal

Ihre liebsten Romanhelden?

Marvin aus „Per Anhalter durch die Galaxis“

Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit?

Meine Eltern

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung?

Oh je, mit Dichtung hab ich mich das letzte Mal in der Schule beschäftigt

Ihr Lieblingsmaler?

M. C. Escher

Ihr Lieblingskomponist?

Mahler, Prokofjew, Schostakowitsch, Poulenc ... ich kann mich nicht entscheiden. Nur mit Atonalität kann man mich jagen

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten?

Aufrichtigkeit, Empathie, Intelligenz

Welche bei einer Frau?

Aufrichtigkeit, Empathie, Intelligenz

Ihre Lieblingstugend?

Großzügigkeit

Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Kochen

Wer oder was hätten Sie sein mögen?

Profitänzerin

Ihr Hauptcharakterzug?

Intrinsisch motiviert

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?

Dass es für eine gute Zeit kein spektakuläres Programm braucht. Zusammensitzen, essen, trinken, reden

Ihr Lieblingsvogel?

Pinguin

Ihr größter Fehler?

Mir fällt nichts allzu Schlimmes ein ... ist das vielleicht der Fehler?

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Erich Kästner

Ihre Heldinnen in der Geschichte?

Alle, die mit Menschlichkeit und ohne Gewalt gegen unmenschliche, gewaltvolle Systeme gekämpft haben

Was verabscheuen Sie am meisten?

Hass und Gewalt

Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten?

Hm. Jemanden wie Hitler zu verachten ist naheliegend, aber die eigentliche Verachtung, oder besser gesagt: Angst, gilt der dunklen Seite unserer Menschheit, die grausame Gestalten zulässt und groß macht

Welche militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten?

Bewundern? Meinen Sie vielleicht „bedauern“?

Welche Reform bewundern Sie am meisten?

Die erfolgreiche Umsetzung des Montrealer Protokolls zum Ausstieg aus Fluorchlorkohlenwasserstoffen. Macht Hoffnung für den Kampf gegen die Klimakrise

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?

Alle Sprachen der Welt beherrschen. Oder wenigstens zwei, drei mehr

Wie möchten Sie sterben?

Alt und im Schlaf

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

Müde, aber entschlossen

Ihr Motto?

Ach, ohne Motto geht’s auch

Mai Thi Nguyen-Kim: Die promovierte Chemikerin und vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin hat den Onlinewissenschaftskanal „maiLab“ mit mehr als 1 Million Abonnenten aufgebaut und die Bestseller „Komisch, alles chemisch“ und „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit“ geschrieben. Bei ZDFneo präsentiert sie die Show „Mai Think X“, im ZDF ist sie in einer Reihe zur Chemie in „Terra X“ zu sehen.