Wie man zum Mann wird, was ein solcher eigentlich ist, sein könnte, sein sollte: Mit einem Lesefest am Berliner Wannsee wurde jetzt der Sammelband „Oh Boy“ vorgestellt. Wie weit ist die Debatte wirklich?

Drei Bühnen, verteilt über einen Park am Wasser. Wo das Publikum per Gongschlag von Bühne zu Bühne wechselte, um sich neun Lesungen anzuhören. Aus einem neuen Buch mit achtzehn Beiträgen. Am Donnerstagabend wurde der neue Sammelband „Oh Boy“ im Literarischen Colloquium am Berliner Wannsee vorgestellt. Er versammelt Texte über „Männlichkeit*en heute“, wie es im Untertitel heißt. Literarische und essayistische Texte und ein Co­mic darüber, wie man zum Mann wird und was das mit sich bringt, was ein „Mann“ eigentlich ist, tut oder nicht tut, sein könnte, sein sollte.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



„So eine Anthologie“, erklärte Gunnar Cynybulk, ihr Verleger, „gab es auf Deutsch bislang nicht“, es handle sich hier, davon sei er überzeugt, „um die prägende Sammlung von Texten, die es in Deutschland gibt“. Und während das Publikum ihm und Donat Blum und Valentin Moritz, die „Oh Boy“ herausgegeben haben, laut applaudierte und hinter den dreien die Sonne langsam über dem Wannsee und den Segelbooten unterging, dachte man: Kaum schreiben Typen mal irgendwie kritisch über sich selbst, mieten sie gleich Mar-a-Lago an, um das zu feiern.

Aber das hatte mehr mit der lesefestivalartigen Dimension dieser Buchpräsentation zu tun als mit dem Buch selbst. „Oh Boy“ versammelt einige tatsächlich beeindruckende Texte – vom Leipziger Buchpreisträger Dinçer Güçyeter beispielsweise, von Sascha Rijkeboer, auch von Ozan Zakariya Keskinkılıç, der am Wannsee daraus las. „Er war mein Hans Hansen und ich sein Tonio Kröger“ heißt sein Text, eine autobiographische Geschichte über seine Lektüre von Thomas Manns berühmter Erzählung und deren queere Motive.

Der Mann, aus gebrochener Perspektive betrachtet

Es findet sich in „Oh Boy“ aber auch ein Beitrag der österreichischen Legende Hermes Phettberg, der von seiner Jugend in der Nachkriegsprovinz erzählt, über einen Jungen, der mit jedem Jahr stärker spürt, dass er andere Jungen begehrt, damit aber nicht dem herkömmlichen Lauf der Dinge entspricht, wie ihn Kirche, Vater, Omi gern hätten. Ein Junge, der es sich nicht leicht macht, „ich“ zu sagen, sondern lieber umständlich drumherum redet. Und sich, in diesem Text, heute, 2023, „meiner-eins“ nennt, was eine Redensartlichkeit ist, wie man sie in Briefen oder Ansprachen verwendet, aber auch ein Signalwort, um auf Distanz zu gehen zu sich selbst. Kein starkes, selbstsicheres, anführendes Ich, wie das Männerbild des Abendlandes es verlangte, sondern ein „meinereins“.

Weil die Sache eben nicht so klar ist. Meiner-eins oder meinerviele? Wie setzt sich die Iden­tität eines Mann zusammen, der andere Männer begehrt? „Ich bin eh etwas sehr Dazwischiges geworden, eh de facto ‚vom anderen Ufer‘“, so nennt der Moderator und Autor Phettberg sich auch. Sein Beitrag zeigt programmatisch, was dieser Sammelband versucht: den „Mann“ von außen zu betrachten, aus betroffener, vielfach gebrochener Perspektive.

„Oh Boy“ erscheint mitten in einen Sommer hinein, in dem in Deutschland vielleicht heftiger als je zuvor über „toxische Männlichkeit“ geredet wird. Und der Begriff inzwischen auch in bürgerlichen Kreisen verwendet wird, wo er bislang eher für ein feministisches Schlagwort oder einen Kampfbegriff gehalten worden ist. Das hat mit dem Fall Till Lindemann zu tun. Gegen den Sänger der Band Rammstein ermittelt inzwischen die Berliner Staatsanwaltschaft, wegen „Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln“, wie sie erklärt. Die zahlreichen Berichte von Lindemanns Backstage-Partys mit sehr jungen, eigens dafür rekrutierten Frauen haben die breite Öffentlichkeit erschüttert, der Graubereich männlicher Übergriffigkeit gegenüber Frauen ist zum Politikum geworden.

Typ Team oder Typ John Wayne?

„Oh Boy“ erscheint allerdings auch in einen Sommer hinein, in dem Olaf Scholz im Interview erklärt hat, kein „John Wayne“ sein zu wollen. Damit meinte der Bundeskanzler: Er sei halt kein einsam durchgreifender Entscheider, sondern mehr so der Typ Team. Als Gegenbild zum kooperativen Führungsstil, den Scholz für sich in Anspruch nimmt, brachte er also einen Cowboy ins Spiel, die Verkörperung für Härte, Einsilbigkeit und Durchsetzungskraft. Das hat die Sache nicht klarer gemacht, denn John Wayne war Schauspieler, und darüber, wer er wirklich war und was er verkörperte, kann man streiten.