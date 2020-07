Jüligers Comic „Unfollow“ : Dieses wunderbare Füllegefühl

Als Lukas Jüliger 2013 seinen Comic „Vakuum“ herausbrachte, war das eines der verblüffendsten deutschen Debüts in dieser Erzählform. Denn Jüliger kam aus dem Nichts, konnte aber scheinbar schon alles: Er zeichnete, als hätte er bei Hayao Miyazaki einen Meisterkurs belegt (und war während des Studiums an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften doch nicht einmal in der Klasse von Anke Feuchtenberger gewesen). Er schrieb, als wollte er eine Essenz der Comic-of-Age-Literatur seit dem „Fänger im Roggen“ gewinnen (und war dabei doch so eigenständig, dass man sich seinen Stoff nur in der unmittelbaren Gegenwart angesiedelt vorstellen konnte – sowohl inhaltlich wie äußerlich).

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. F.A.Z.

Er konzipierte Panel-Arrangements, die den Bildsequenzen die seitenarchitektonische Stabilität eines Gebirges verliehen (und ließ doch auch immer wieder sichtbar werden, auf welch schwankendem Grund sich seine Geschichte bewegte). Man las diesen Band wie ein Generationenfanal (obwohl es kaum einen Autor gibt, der weniger von sich preisgibt als der 1988 geborene Jüliger; auf seiner Homepage beschränken sich die Angaben zur Person auf „currently living and working in Berlin“). Dass „Vakuum“ bei Reprodukt erschien, dem deutschen Verlag mit dem größten Renommee in Sachen anspruchsvoller Comics, tat ein Übriges. Man könnte es paradox ausdrücken: „Vakuum“ erzeugte ein Füllegefühl.