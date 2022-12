Dokumentartheater in Wien : Inszenierter Giftmord

Aktualisiert am

Der Giftmord an Alexander Litwinenko ist als deutschsprachige Erstaufführung auf der Bühne zu sehen: Martin Kusej inszeniert Lucy Prebbles „Extrem teures Gift“.

Staatstheater: Laura Dittmann, Sophie von Kessel, Tim Werths und Johannes Zirner (von links) in „Extrem teures Gift“ Bild: Marcella Ruiz Cruz

Die Ermordung des ehemaligen FSB-Agenten Alexander „Sascha“ Litwinenko im Herbst 2006 bewegt bis heute. Vor allem, weil es sich bei dem Verbrechen um einen Giftmord im staatlichen Auftrag handelte, der mit Polonium-210 ausgeführt wurde, einer radioaktiven Substanz, die nur aus einem einzigen Kriegswaffenlabor in Russland kommen konnte, wie die Ermittler herausfanden. Mit der eingesetzten Dosis hätte man Dutzende von Männern töten können. Der Marktwert des verwendeten Poloniums wurde auf 29 Millionen Euro beziffert.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich.

„Extrem teures Gift“, so lautet denn auch folgerichtig der Titel des 2019 im Londoner Old Vic Theatre uraufgeführten Stücks der preisgekrönten Britin Lucy Prebble, die sich mit dem Dokudrama „Enron“ und als Autorin der HBO-Serie „Succession“ einen Namen gemacht hat. Ihre Theaterversion der Geschichte basiert auf dem Buch des „Guardian“-Journalisten Luke Harding. Nach Verzögerungen durch die Pandemie, der Übernahme der Regie durch den Hausherrn, weil der zunächst vorgesehene Regisseur aufgegeben hatte, wurde das Stück nun im Kasino am Schwarzenbergplatz vom Burgtheater-Intendanten Martin Kušej zur deutschsprachigen Erstaufführung gebracht.