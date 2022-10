Britisch-konservatives Debakel : Ohne jeden moralischen Kompass

Von dem liberalen Denker John Stuart Mill stammt der viel zitierte Begriff von den Konservativen als „dümmste Partei“. Die jüngsten Turbulenzen der britischen Politik scheinen ihn zu bestätigen. Mills Hieb war jedoch nicht nur als Beleidigung gemeint. Der viktorianische Verfassungstheoretiker Walter Bagehot argumentierte sogar, dass Dummheit in politischem Zusammenhang eher eine Tugend als ein Laster sei, schließlich verdankten die Konservativen ihren Erfolg der Ablehnung ideologischer Grundsätze zugunsten des gesunden Menschenverstands. Bagehots Haltung lag die Überzeugung zugrunde, dass nichts Gerades aus dem krummen Holz der Menschheit gezimmert werden kann.

Der konservative Denker Michael Oakeshott meinte, der englische Konservatismus sei weder eine Doktrin noch ein Glaube, sondern eine Veranlagung, und er führte an, dass diese Veranlagung darin bestehe, „das Vertraute dem Unbekannten und Un­erprobten, Tatsachen dem Mysterium, das Derzeitige dem Möglichen, das Begrenzte dem Unbegrenzten, das Nahe der Ferne, das Ausreichende dem Überfluss, das Zweckmäßige der Perfektion, die vorhandene Freude der utopischen Glückseligkeit“ vorzuziehen. Das beinhalte keine bloße Verherr­lichung der Vergangenheit, sondern eine Wertschätzung des Gegenwärtigen aufgrund dessen Vertrautheit. „Nicht ‚Verweile doch, du bist so schön‘, sondern: Verweile, weil ich an dir hänge.“

Ist Dummheit in der der Politik von Nachteil?

Mill, der in einer Erläuterung zu seiner Charakterisierung der Tories als dümmste Partei die konservative Neigung zu Dummheit dem weniger be­rechenbaren und deswegen weniger zuverlässigen Hang von Liberalen zu Halbwissen entgegensetzte, spielte auf die Skepsis der pragmatisch veranlagten Tories gegenüber abstrakten Lehren und Luftschlössern an. Die wird oft auch als Nationaleigenschaft der rational denkenden Briten bezeichnet. Der Dichter W. H. Auden hat mit mokanten Versen über jene Durchschnittsmenschen gewitzelt, denen das Wort „intellektuell“ derart verdächtig sei, dass es für sie einen Mann suggeriere, der seine Frau betrüge. Es galt in Großbritannien als geläufiger Spott, zu behaupten, dass es unmöglich sei, Konservativer und Intellektueller zugleich zu sein.

Mitte der Siebzigerjahre stellte der Journalist Paul Johnson, damals auf seinem Wege der Konversion von Labour zu Margaret Thatchers Konservativen, fest, dass die Linksintellektuellen sich in die Arme der Gewerkschaftsbewegung geworfen haben. Wer Bedenken gegen diese Entwicklung anmelden wolle, setze sich dem Vorwurf des Elitarismus aus. „Elitär“ sei bei dieser syndikalistischen Linken zum bevorzugten Schimpfwort geworden, schrieb Johnson. Heute jedoch sind es die rechten Konservativen und fanatischen Brexit-Befürworter, die dem „liberalen Establishment“ (wie sie es bezeichnen) vorwerfen, elitär zu sein.

Es war denn auch dieses „Establishment“, das Liz Truss im Visier hatte, als sie ihre Partei gegen jene „Antiwachstumskoalition“ aufzuwiegeln suchte, die im Taxi aus ihren Stadthäusern in Nordlondon ins BBC-Studio fahre, um von dort aus jeden anzugreifen, der den Status quo infrage stelle. Der politische Philosoph John Gray hat diese eifernde Haltung von Liz Truss und ihren Anhängern schon vor Jahren als „Maoismus der Rechten“ bezeichnet und bemängelt, dass die von Friedrich Hayek übernommene neoliberale Ideologie keine Vorstellung mehr habe vom traditionell konservativen Ideal der Bewahrung und Erneuerung einer Kultur. Gray und andere sprechen deshalb jetzt abfällig vom „Ersatz-Thatcherismus“ der Gerade-noch-Premierministerin Truss.

Liz Truss ist mehr als nur der jüngste Störfaktor bei den Tories

Die Geschichte zeigt, dass das von Edmund Burkes Denken gegen die Ex­zesse der Französischen Revolution ge­prägte Selbstverständnis der Tories als undoktrinär immer wieder durch parteizugehörige Störfaktoren wie Joseph Chamberlain oder Margaret Thatcher er­schüttert worden ist, die das organisch herangewachsene politische Ge­bilde durch ein neues Programm aufrütteln wollten. Liz Truss sieht sich in genau dieser Ahnenfolge. Als sie vor einigen Jahren nach ihren Vorbildern gefragt wurde, nannte sie nicht nur Margaret Thatcher, sondern auch Radikale des neunzehnten Jahrhunderts, die große Veränderungen anstrebten, allen voran Robert Peel, der die Konservative Partei 1846 über die Frage des Freihandels spaltete, und den Liberalen William Gladstone.

Bei Margaret Thatcher war bereits die Frage aufgekommen, ob sie überhaupt eine Konservative sei, weil sie aus dem burkeschen Rahmen fiel. Bei der libertären Liz Truss stellt sich diese Frage nun noch dringlicher. Die ehemalige Kulturministerin und Boris-Johnson-Getreue Nadine Dorries warf der Premierministerin denn auch vor, ein „unkonservatives“ Programm durchsetzen zu wollen. Er hat einen offenen Krieg in der bereits durch den Brexit polarisierten Partei entfacht, die sich einst rühmte, eine „breite Kirche“ zu sein. Sosehr sich Truss Margaret Thatcher zum Vorbild nimmt, war ihre nun zunichtegemachte Vision oberflächlicher, enger, verbissener und rücksichtsloser als die der Eisernen Lady, die sich nie durch den Manchesterliberalismus hatte festlegen lassen. Thatchers Ideo­logie wurde nicht nur durch ihre methodistische Herkunft gemäßigt, sondern auch durch die persönliche Auseinandersetzung mit moralischen Fragen. Diese Dimension scheint Liz Truss gänzlich zu fehlen. König Charles III. hat es auf den Punkt gebracht, als er die Premierministerin bei deren regelmäßiger Audienz mit den Worten empfing: „Dear oh dear“.